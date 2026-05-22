Miley Cyrus recibió la estrella número 2 mil 845 del Paseo de la Fama de Hollywood, consolidando una trayectoria que marcó a toda una generación millennial.

La ceremonia contó con la presencia de Anya Taylor-Joy y Donatella Versace, quienes destacaron la autenticidad artística y evolución musical constante de la cantante estadounidense.

La Cámara de Comercio de Hollywood reconoció el impacto cultural de Cyrus desde Hannah Montana hasta sus éxitos recientes dentro de la música pop internacional contemporánea.

Miley Cyrus consolida legado musical con estrella en Hollywood

Durante el evento, Cyrus aseguró que su estrella representa “la inmortalidad”, recordando además la canción “Walk of Fame”, inspirada precisamente en el famoso bulevar angelino.

La artista estadounidense alcanzó notoriedad mundial en la década de 2000 gracias a Hannah Montana, serie de Disney que definió parte de la cultura juvenil millennial.

Miley Cyrus (Variety)

Con 33 años, Cyrus ha transitado por géneros como pop, rock, country, soul y alternativo, consolidando una carrera caracterizada por reinvención constante dentro de la industria musical.

La Cámara de Comercio destacó que la cantante acumula álbumes certificados platino y diamante, además de múltiples nominaciones dentro de importantes premiaciones internacionales relacionadas con la música.

En 2024, Miley Cyrus obtuvo su primer Grammy gracias a “Flowers”, canción reconocida como Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista en Estados Unidos.

El organismo también resaltó producciones recientes como Something Beautiful y Endless Summer Vacation, consideradas reflejo de una carrera artística basada en evolución y permanencia internacional.

Además de la música, Cyrus mantiene proyectos sociales mediante la Happy Hippie Foundation y la Miley Cyrus Foundation, enfocadas en jóvenes LGBTQ+ y apoyo comunitario femenino.