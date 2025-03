La cantante y compositora originaria de Tennessee, Estados Unidos, Miley Cyrus ha lanzado Prelude su nueva canción de su próximo álbum que estará estrenado en mayo 2025.

Canción con la que emociona, pero intriga más a los fans de Miley Cyrus, de 32 años de edad, al escucharla explorar nuevos sonidos que prometen sorprender.

Por lo que acá te contamos a qué suena Prelude de Miley Cyrus, nueva canción de su próximo álbum Something Beautiful.

Así suena Prelude de Miley Cyrus, nueva canción de su próximo álbum que se estrena en mayo 2025 (Miley Cyrus,)

Prelude de Miley Cyrus, así suena la nueva canción de su próximo álbum

Miley Cyrus ha sorprendido a sus fans al lanzar la canción Prelude, el primer sencillo e introductoria de su próximo álbum Something Beautiful que estrenará en mayo de 2025.

Canción Prelude de Miley Cyrus que ya tiene video y en la que podemos ver a la cantante enfundada en un traje Thierry Mugler de 1997.

Y que no sólo llama la atención por este icónico vestuario, sino, también por como suena la canción Prelude de Miley Cyrus.

Ya que Prelude de Miley Cyrus nos lleva por sonidos pop cargados de melodías electrónicas y hasta experimentales.

Basta decir que la propia Miley Cyrus aseguró que su nuevo álbum será parecido al disco con The Wall de Pink Floyd, “pero con un mejor vestuario y más glamoroso y lleno de cultura pop”.

Lo que sin duda se puede escuchar ya en la canción Prelude de Miley Cyrus, además de que se acompaña de una letra en la que se puede escuchar las inspiraciones de la cantante.

Tal y como Miley Cyrus ha dicho que sus canciones hablarán de destrucción, desamor o muerte, pero de una manera hermosa, en las que encuentra ese punto de belleza en la vida.

Letra de Prelude de Miley Cyrus, la nueva canción de su próximo álbum

Acá te dejamos la letra de Prelude de Miley Cyrus, la nueva canción de su próximo álbum, tanto en su versión original en inglés como su traducción al español.

Prelude de Miley Cyrus, la nueva canción de su próximo álbum en inglés

Like when following an image from a train

Your eyes can’t keep the passing landscapes

From being swallowed into endless distance

Like when holding a fistful of ashes

Your hands can’t save the things that have already been dissolved into air

Like when facing the sun through a window

Your skin feels warmth

But it can’t be in the world that its warmth has made alive

Like walking alone through a lucid dream

Like saying your name aloud in an empty room

Like witnessing my body standing in a mirror

Aching to be seen, aching to become real

But the beauty one finds alone

Is a prayer that longs to be shared

Miley Cyrus (@MileyCyrus)

Prelude de Miley Cyrus, la nueva canción de su próximo álbum en español

Como al seguir una imagen desde un tren

Tus ojos no pueden mantener los paisajes que pasan

De ser tragado hasta una distancia interminable

Como cuando sostiene un puñado de cenizas

Tus manos no pueden salvar las cosas que ya se han disuelto en el aire

Como cuando miras al sol a través de una ventana

Tu piel siente calor

Pero no puede ser en el mundo que su calidez ha hecho vida

Como caminar solo a través de un sueño lúcido

Como decir tu nombre en voz alta en una habitación vacía

Como presenciar mi cuerpo de pie en un espejo

Adolor por ser visto, dolor por volverse real

Pero la belleza que uno encuentra sola

Es una oración que anhela ser compartida