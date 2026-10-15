La banda irlandesa de rock U2 está de regreso a México con su gira de conciertos The Greatest Show On Earth que aterrizará en el Estadio GNP Seguro de la CDMX.

Así que fans prepárense para disfrutar de U2 en el Estadio GNP Seguro que ya les tenemos los detalles de fechas y boletos para los conciertos de The Greatest Show On Earth:

Fecha: 23 y 26 de febrero 2027

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

Telonero: Beck

Venta Beyond: 19 de octubre 2026 a las 9:00 de la mañana, con códigos

Preventa LineUp: 19 de octubre 2026 desde las 3:00 de la tarde

Preventa Priority: 20 de octubre 2026 arranca a las 9:00 am, con códigos

Preventa Banamex: 21 de octubre 2026, iniciando a las 10:00 am

Venta a Fans: 22 de octubre 2026 a partir de las 10:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 23 de octubre 2026 a las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

Premier A Premier B Box GNP Verde Coca Naranja

( U2)

U2 arranca su gira mundial The Greatest Show On Earth World Tour de U2 en México

La gira mundial de U2, The Greatest Show On Earth World Tour comenzará el 23 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, para después continuar en São Paulo, Brasil y Buenos Aires, Argentina, por ahora.

Por lo se espera que pronto U2 anuncie más fechas de su The Greatest Show On Earth World Tour por Norteamérica, Europa y su natal Irlanda.

Para los fans de U2, las distintas preventas de boletos serán exclusivas para Banamex, por lo que contarán con 3 meses sin intereses.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu fácil llegada, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 y 2 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.