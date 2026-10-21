Tras la alta demanda, la banda irlandesa de rock, U2 abre tercera fecha en concierto para el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Sumando U2 en su calendario de conciertos para el Estadio GNP Seguros el día domingo 28 de febrero de 2027 a las 9:00 de la noche.

La preventa de boletos para esta tercera fecha en concierto de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX arrancará el jueves 22 de octubre 2026 en punto de las 8:00 de la mañana por el sistema de Ticketmaster.

Mientras que para el viernes 23, los fans podrán adquirir sus boletos en la venta general en línea y en taquillas del Palacio de los Deportes para la tercera fecha de U2.

U2 en el Estadio GNP Seguros

Precio de boletos: U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Para la tercera fecha de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX, los precios de boletos se mantienen en los rangos ya dados a conocer en sus primeras fechas.

Por lo que el precio de boletos para ver a U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX en su tercera fecha son:

Red: $3,819

Golden Circle: $6,051

Premier A: $3,819

Premier B: $3,819

Gnp: $5,270 - $7,378 - $8,959

Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562

Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702

Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746

Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396

Box: $1,835

Personas con discapacidad: $1,835

Mientras que los paquetes VIP para el conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX en su tercera son los siguientes:

Ultimate VIP Hospitality: $22,800

VIP Hospitality: $19,996

VIP Premium Ticket: $12,223

VIP RED ZONE: $9,920

VIP Priority Entry: $9,903