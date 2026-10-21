Tras la alta demanda, la banda irlandesa de rock, U2 abre tercera fecha en concierto para el Estadio GNP Seguros de CDMX.
Sumando U2 en su calendario de conciertos para el Estadio GNP Seguros el día domingo 28 de febrero de 2027 a las 9:00 de la noche.
La preventa de boletos para esta tercera fecha en concierto de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX arrancará el jueves 22 de octubre 2026 en punto de las 8:00 de la mañana por el sistema de Ticketmaster.
Mientras que para el viernes 23, los fans podrán adquirir sus boletos en la venta general en línea y en taquillas del Palacio de los Deportes para la tercera fecha de U2.
Precio de boletos: U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX
Para la tercera fecha de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX, los precios de boletos se mantienen en los rangos ya dados a conocer en sus primeras fechas.
Por lo que el precio de boletos para ver a U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX en su tercera fecha son:
- Red: $3,819
- Golden Circle: $6,051
- Premier A: $3,819
- Premier B: $3,819
- Gnp: $5,270 - $7,378 - $8,959
- Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562
- Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702
- Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746
- Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396
- Box: $1,835
- Personas con discapacidad: $1,835
Mientras que los paquetes VIP para el conciertos de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX en su tercera son los siguientes:
- Ultimate VIP Hospitality: $22,800
- VIP Hospitality: $19,996
- VIP Premium Ticket: $12,223
- VIP RED ZONE: $9,920
- VIP Priority Entry: $9,903