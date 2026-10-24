Para todos los fans que no alcanzaron boleto para los primeros conciertos, U2 anunció una cuarta fecha del tour The Greatest Show On Earth en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Si te interesa ser parte del tour The Greatest Show On Earth de U2, a continuación te daremos los detalles de esta cuarta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX.

Cuarta fecha de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX

A través de sus redes sociales, U2 confirmó el lleno de su tercer concierto del tour The Greatest Show On Earth en el Estadio GNP Seguros de CDMX, así como una cuarta fecha.

Con sede en el Estadio GNP Seguros de CDMX, el nuevo show será el 2 de marzo de 2027, como parte del tour The Greatest Show On Earth.

Cuarta Fecha U2 Estadio GNP Seguros (Especial)

Es la segunda vez en la historia de la banda irlandesa da tantos conciertos seguidos en México, demostrando el poder de convocatoria que mantienen en el país.

La única otra ocasión que dieron cuatro conciertos en México fue en 1992, como parte del Z00 TV Tour; donde se presentaron del 21 al 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

Habrá que ver si también agotan esta cuarta fecha y se animan a abrir un quinto concierto en la capital del país.

¿Cuándo salen los boletos de la cuarta fecha de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

Los boletos para la cuarta fecha de U2 en el Estadio GNP Seguros de CDMX estarán disponibles en las siguientes fechas:

Preventa para suscriptores de U2.com: 26 de octubre a las 10:00 a.m.

Venta general: 28 de octubre a las 10:00 a.m.

En ambos casos, los boletos se podrán adquirir a través del sistema Ticketmaster, en los siguientes precios:

Red: $3,819

Golden Circle: $6,051

Premier A: $3,819

Premier B: $3,819

Gnp: $5,270 - $7,378 - $8,959

Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562

Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702

Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746

Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396

Box: $1,835

Personas con discapacidad: $1,835

Los paquetes VIP tienen los siguientes precios:

Ultimate VIP Hospitality: $22,800

VIP Hospitality: $19,996

VIP Premium Ticket: $12,223

VIP RED ZONE: $9,920

VIP Priority Entry: $9,903