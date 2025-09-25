Tras la cancelación de la primera fecha en concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes de la CDMX, su vocalista de 44 años de edad, Tobias Forge de 44 años de edad, ya aclaró lo que le pasó.

“Es bueno verte esta noche, ¿cómo estoy? Gracias por preguntar. Me siento mejor, lo siento mucho por lo de anoche, sabes qué al final del día soy un gringo con mi ejército, pidiendo mucho de aquí, por lo que no es de extrañar que me golpeó la maldición de Moctezuma”. Tobias Forge, vocalista de Ghost

En el que se precisó que Tobias Forge, vocalista de Ghost se había intoxicado y por lo que no podría salir a dar el show.

Los fans dudan que Tobias Forge, vocalista de Ghost, sufriera de la ‘maldición de Moctezuma’, tal y como lo dijo.

Al decir que dicha cancelación de concierto sigue siendo sospechosa, pues la realidad sería que Ghost no quiso salir a dar el concierto.

Debido a que fue la única fecha de las 3 de Ghost que no hizo sold out en la venta de boletos.