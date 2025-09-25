No te pierdas a Ricky Martin en México en 2026. Te damos fechas, sedes y precios de boletos para sus conciertos.

A través de sus redes sociales, el cantante Ricky Martin -de 53 años de edad- anunció su gira por México.

Fechas y sedes para los conciertos de Ricky Martin en México en 2026

Los conciertos de Ricky Martin en México para 2026 tendrán las siguientes fechas:

Jueves 12 de marzo 2026 en el Autódromo de Querétaro de Querétaro

Sábado 14 de marzo 2026 en el Estadio Fray Nano de CDMX

Miércoles 18 de marzo 2026 en el Estadio Panamericano de Guadalajara

Viernes 20 de marzo 2026 en el Estadio Walmart Park de Monterrey

Domingo 22 de marzo 2026 en el Estadio Monumental de Chihuahua

Martes 24 de marzo 2026 en la Explanada Poliforum de León

Sábado 28 de marzo 2026 en el Parque de Beisbol Kukulcán de Mérida

En total serán 7 las fechas del Ricky Martin Live 2026, donde el cantante puertorriqueño cante sus mejores éxitos ante el público mexicano.

Ricky Martin (Ricky Martin Twitter @ricky_martin )

Precio de boletos para los conciertos de Ricky Martin en México 2026

De momento, no se sabe cuál es el precio de los boletos para los conciertos de Ricky Martin en México en 2026.

La venta de boletos será mediante la empresa Funticket y la preventa arrancará el jueves 2 de octubre a las 11 de la mañana.

Se espera que las entradas para ver a Ricky Martin estén entre los 900 a los 5 mil 500 pesos.

Recuerda que la tarifa de los boletos depende mucho de la zona y recinto en que se compren.

Debido a la popularidad de Ricky Martin en México, se tiene previsto que haya alta demanda para conseguir un boleto en alguno de sus 7 conciertos.

Por ello, te recomendamos estés atento a la página de Funticket para compra tus entradas.