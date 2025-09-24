Tobias Forge es un músico y cantante mejor conocido por ser el líder de la banda de rock sueca GHOST.

Esta última se iba a presentar en vivo desde la CDMX, concierto que fue cancelado a última hora por problemas de salud de Tobias Forge.

¿Quién es Tobias Forge?

Tobias Jens Forge es un músico, compositor y cantante originario de Linköping, Suecia.

Ghost (Instagram/@thebandghost)

¿Cuántos años tiene Tobias Forge?

Tobias Forge nació el 3 de marzo de 1981; en la actualidad el líder de GHOST tiene 44 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tobias Forge?

El vocalista de GHOST está casado con Boel Forge, a quien ha descrito como un pilar fundamental en su vida y carrera.

¿Qué signo zodiacal es Tobias Forge?

De acuerdo con la astrología, Tobias Forge nació bajo el signo de Piscis.

Ghost (Instagram/@thebandghost)

¿Quiénes son los hijos de Tobias Forge?

Tobias Forge es padre de los gemelos Marris y Minou, nacidos en 2008.

¿Qué estudió Tobias Forge?

Fue desde temprana edad que Tobias Forge mostró un fuerte interés por la música.

¿En qué ha trabajado Tobias Forge?

Antes de la existencia de GHOST, Tobias Forge fue miembro de otras bandas como:

Repugnant

Crashdiet

Subvision

Magna Carta Cartel

No fue hasta la formación de GHOST en 2006 que Tobias Forge alcanzó la fama a nivel mundial.

Tobias Forge se intoxica en CDMX previo a concierto de GHOST

La noche del martes 23 de septiembre de 2025, la banda GHOST tuvo que cancelar su concierto en el Palacio de los Deportes en la CDMX.

Los motivos, su vocalista sufrió una intoxicación alimentaria.

Esta noticia se dio a conocer una hora antes del inicio del concierto, lo que desató el enojo entre los fans de GHOST.

Fue por medio de un comunicado que Ocesa anunció no solo la cancelación del concierto, sino que también dejó abierta la posibilidad a los fans de solicitar un rembolso de su dinero .

La parte no tan mala fue para el resto de las fechas que GOHST tenía programadas para la CDMX.

Por lo que se dio a conocer que los conciertos del 24 y 25 de septiembre, en el m ismo recinto, se llevarían a cabo con normalidad.