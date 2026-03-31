Adolfo Ángel, uno de los fundadores de Los Temerarios, anunció que no permitirá el mal uso del logo de la agrupación, anunciando que tomará medidas legales.

En un pequeño mensaje, Adolfo Ángel señaló que no permitirá que el logo de Los Temerarios sea apropiado por terceros que no conocen su identidad.

Adolfo Ángel de Los Temerarios no quiere imitaciones del logo

A través de X, Adolfo Ángel de Los Temerarios señaló que más que un diseño, el logo de la banda es un símbolo de todo lo que representan.

Mensaje de Adolfo Ángel de Los Temerarios (Especial)

Es por ello que Adolfo Ángel y el resto de Los Temerarios no permitirán "su uso indebido, su imitación ni el aprovechamiento de una identidad que no le pertenece a nadie más".

Afirmando que la marca se va a proteger con seriedad “y las medidas legales que sean necesarias”, lo que da a entender que podría haber demandas de todo tipo.

Pues la imagen es una “creación original y una marca emblemática”, la cual fue construida a base de “trabajo, identidad y canciones que viven en el corazón de la gente”.

Si bien no señaló ejemplos específicos donde se aplicarían las medidas legales, es de suponer que estas se tomarán a partir de este momento de manera inmediata.

El logo de Los Temerarios ha sido objeto de memes y homenajes

Aunque no lo menciona puntualmente, parece que a Adolfo Ángel no le agrada que el logo de Los Temerarios sea uno de los más usados en memes y homenajes.

Si bien no hay nada que impida que se hagan memes con el logo de Los Temerarios, también es cierto lo que comenta Adolfo Ángel sobre la apropiación de la identidad.

Pues actualmente mucho reconocen más el logo por bromas de internet, que por asociación a la música grupera de la banda mexicana.

Aún así, muchas personas piensan que el cantante se refiere principalmente a quienes alteran el logo con esos memes y lo usan en mercancía.

Cosa que sí está protegida por las leyes de derechos de autor tanto en México, como en el resto del mundo.