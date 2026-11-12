Miranda! y Lali tendrán un concierto en el Auditorio Nacional como parte de su gira ‘Bailar o morir’ y esta es la fecha, preventa y precio de los boletos.

El tour ‘Bailar o morir’ reúne a Miranda! y Lali en un mismo escenario y se presentarán en la CDMX el:

Fecha: 10 de febrero de 2027

Lugar: Auditorio Nacional

Preventa Banamex: martes 17 de noviembre a las 11:00 a.m.

Venta general: miércoles 18 de noviembre a las 11:00 a.m

Boletera: Ticketmaster

Miranda! y Lali en el Auditorio Nacional: precio de los boletos

BOM, ‘Baila o morir’ tour reúne a Lali y Miranda! en el escenario del Auditorio Nacional el 10 de febrero de 2027.

El precio de los boletos serán revelados una vez que inicie la preventa en Ticketmaster.

Miranda! y Lali se presentarán en el Auditorio Nacional el 10 de febrero de 2027 (X/@ocesa_total)

Se espera que los boletos para Lali y Miranda! tengan un costos entre 670 y 2 mil pesos, más recargos.

La preventa Banamex inicia el 17 de noviembre y la venta general será al día siguiente; los boletos también estarán disponibles en la taquilla del Auditorio Nacional.

BOM, es disco que reunió a Lali y Miranda! en una gira

El 27 de octubre se lanzó BOM, ‘Bailar o morir’, un disco que reunió a Miranda! y Lali en 10 canciones como:

Bailar o morir

Señora

En italia

Migajas

Adonde

Helecho

Hiperlove

Ganar

Piel

Vivo del pop

Tras el lanzamiento de BOM, Miranda! y Lali anunciaron sus primeros 3 conciertos en Argentina, los cuales agotaron en cuestión de minutos.

Lali y Miranda! anunciaron más presentaciones en Latinoamérica, por lo que se presentarán en:

México

Chile

Perú

Uruguay