Miranda! y Lali tendrán un concierto en el Auditorio Nacional como parte de su gira ‘Bailar o morir’ y esta es la fecha, preventa y precio de los boletos.
El tour ‘Bailar o morir’ reúne a Miranda! y Lali en un mismo escenario y se presentarán en la CDMX el:
- Fecha: 10 de febrero de 2027
- Lugar: Auditorio Nacional
- Preventa Banamex: martes 17 de noviembre a las 11:00 a.m.
- Venta general: miércoles 18 de noviembre a las 11:00 a.m
- Boletera: Ticketmaster
Miranda! y Lali en el Auditorio Nacional: precio de los boletos
BOM, ‘Baila o morir’ tour reúne a Lali y Miranda! en el escenario del Auditorio Nacional el 10 de febrero de 2027.
El precio de los boletos serán revelados una vez que inicie la preventa en Ticketmaster.
Se espera que los boletos para Lali y Miranda! tengan un costos entre 670 y 2 mil pesos, más recargos.
La preventa Banamex inicia el 17 de noviembre y la venta general será al día siguiente; los boletos también estarán disponibles en la taquilla del Auditorio Nacional.
BOM, es disco que reunió a Lali y Miranda! en una gira
El 27 de octubre se lanzó BOM, ‘Bailar o morir’, un disco que reunió a Miranda! y Lali en 10 canciones como:
- Bailar o morir
- Señora
- En italia
- Migajas
- Adonde
- Helecho
- Hiperlove
- Ganar
- Piel
- Vivo del pop
Tras el lanzamiento de BOM, Miranda! y Lali anunciaron sus primeros 3 conciertos en Argentina, los cuales agotaron en cuestión de minutos.
Lali y Miranda! anunciaron más presentaciones en Latinoamérica, por lo que se presentarán en:
- México
- Chile
- Perú
- Uruguay