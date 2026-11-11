Bad Religion tendrá un concierto en Pabellón Oeste. A continuación, te mostramos la fecha, precios de los boletos y preventa.

La banda de punk rock estadounidense Bad Religion se presentará en el mes de marzo de 2027, estos son los detalles:

Fecha: 11 de marzo de 2027

Lugar: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Preventa Banamex: jueves 12 de noviembre a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 13 de noviembre a las 11:00 a.m

Boletera: Ticketmaster

Bad Religion en el Pabellón Oeste: precio de los boletos

Tras encabezar el line up del festival Rockout México el pasado 2 de mayo, Bad Religion anunció una fecha en solitario en la CDMX.

Bad Religion estará de regreso el 11 de marzo de 2027 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

Ticketmaster no ha revelado el precio de los boletos, pero estos podrían oscilar entre los $1,000 y $2,100.

Bad Religion dará un concierto en la CDMX el 11 de marzo de 2027 (X/@ocesa_total)

El grupo fundado en los ochentas cuenta con una larga trayectoria en la escena musical y es conocido por su éxitos: American Jesus e Infected.

Este concierto es uno de los más esperados por los fans de Bad Religion, ya que será una presentación en solitario tras el paso de la banda en el Vive latino 2024 y Rockout México.

Bad Religion ya daba señales de su concierto en la CDMX

Previo a que se confirmara el concierto de Bad Religion en el Pabellón Oeste, comenzaron a aparecer carteles con el logo de la banda en calles de la CDMX.

Los carteles tenían el logo de la banda junto a la frase: “Haz lo que quieras” y se volvieron virales entre sus fans el 9 de noviembre.

Incluso, algunos seguidores pensaron que la banda darían una presentación y firma de su libro “Haz lo que quieras: la historia de Bad Religion”.

El 11 de noviembre se confirmó que la banda originaria de Los Ángeles volverá a la CDMX para dar un concierto en 2027.