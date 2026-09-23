Patient Zero, el nuevo sencillo de Taylor Swift no solo sorprendió por inesperado, sino también, está causando conmoción entre swifties pues creen que sus fotos fueron tomadas en México.

Por lo que existe un fuerte rumor en las redes sociales de que Taylor Swift se tomó las fotos para Patient Zero en la Fundación Casa Wabi ubicada en Puerto Escondido, Oaxaca.

Tan fuerte es el rumor que los swifties ya hasta tienen las pruebas que confirman que Taylor Swift estuvo en México.

Swifties creen que Taylor Swift se tomó en México las fotos de Patient Zero (especial )

¿Taylor Swift se tomó en México las fotos de Patient Zero? Swifties tienen las pruebas

Ante el rumor de que Taylor Swift se tomó en México las fotos de Patient Zero, los swifties tienen ya sus pruebas.

Luego de que en redes sociales, swifties compartieron todos esos detalles que han encontrado para asegurar que Taylor Swift se tomó en México las fotos de Patient Zero.

Entre los primeros detalles, está el sketch de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales durante la gala de los Premios Emmy 2026 y en el cual Taylor Swift participa, además de dejar pistas crípticas sobre Patient Zero.

Durante este sketch se puede ver en un recorte de una noticia sucedida en la Ciudad de México, lo que hace que swifties crean que se trata de alguna relación entre Taylor Swift y nuestro país.

Hay una teoría circulando de que las fotos de Patient Zero pudieron haber sido tomadas en Casa Wabi en Oaxaca, peeero no es la única sede. También hay otra en Ciudad de México.



Ahora en realidad ese estilo es muy particular del arquitecto Tadao Ando y tiene varias construcciones… https://t.co/dgvv7O4pB1 — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) September 23, 2026

Vínculo que se reforzó tras la revelación de Patient Zero y sobre todo con la foto principal, en la cual se observa a Taylor Swift sobre una pared gris, y que inmediatamente hizo que swifties aseguren que la sesión fue en la Fundación Casa Wabi.

ESTÁ LOCA ?????!!!!?!!¡!¡ pic.twitter.com/zgKPb2I1TC — swifties en aprietos (@swiftsenapuros) September 23, 2026

Además de reforzar esta teoría con la participación de Taylor Swift en el podcast New Heights de su esposo Travis Kelce, pues durante el episodio en el que participa la cantante se puede ver un libro de la Fundación Casa Wabi.

Pese a las teorías de las swifties, los detalles de Patient Zero son muy pocos, por lo que deberán esperar a que Taylor Swift se los revele.