Varias canciones de Taylor Swift fueron eliminadas de los videos publicados por el equipo de campaña de Donald Trump en TikTok debido a restricciones de derechos de autor.

El incidente cobró relevancia tras el uso indebido del tema “August” en un video, el cual fue silenciado por la plataforma, lo que provocó la posterior desaparición de las publicaciones afectadas.

Diversos temas musicales han corrido con la misma suerte, evidenciando una gestión estricta sobre el material sonoro de Taylor Swift en campañas políticas de Donald Trump.

Estas son las canciones que Taylor Swift ha retirado de videos de Donald Trump en TikTok

Las tensiones entre Taylor Swift y Donald Trump se hicieron evidentes en un video en el que se utilizaba la canción “August”.

Taylor Swift (Instagram/@taylorswift)

En el video se veía al mandatario y a Melania Trump en un balcón observando fuegos artificiales. Sobre las imágenes aparecía el mensaje: “Así me siento porque es agosto y Donald Trump es tu presidente”.

Además, incluía un texto que mencionaba directamente a la artista: “¡Estoy seguro de que @TaylorSwift estará súper emocionada de que hayamos usado su canción!”, acompañado de hashtags como #maga y #august.

Seguidores de la cantante notaron el viernes por la noche (7 de agosto de 2026) que la música de la canción (perteneciente al álbum Folklore) ya no estaba disponible en la publicación.

Actualmente, en la versión del video para Estados Unidos, aparece un aviso que indica: “El propietario de los derechos de autor no ha puesto este sonido a disposición en tu país”.

Aunque no hubo un comunicado oficial inmediato de sus representantes, el retiro se atribuye a la postura política de Swift, quien ha expresado su rechazo al uso de su imagen o música por parte de Trump, especialmente tras el uso previo de imágenes generadas por IA para sugerir un falso respaldo de su parte.

Además de “August”, varias canciones de Taylor Swift han sido silenciadas en la cuenta de TikTok de la campaña de Donald Trump (@TeamTrump) tras reclamos por derechos de autor o acciones de la artista:

“Father Figure”: Esta canción, perteneciente al álbum The Life of a Showgirl (2025), fue utilizada en un video publicado el 6 de noviembre de 2025. El audio fue retirado de una publicación que mostraba a Trump con su hijo Barron e imágenes relacionadas con un intento de asesinato sufrido por el mandatario.

“Opalite”: Fuentes indican que el audio de un video que utilizaba este tema también fue silenciado recientemente por la plataforma.

“Red”: Aunque inicialmente se reportó que una versión de esta canción seguía disponible en un video que parodiaba la portada del álbum (titulado burlonamente “Red (Donald Trump’s Version)”), para el sábado 8 de agosto de 2026, el audio ya aparecía como no disponible.

Por otro lado, se ha identificado que la canción “The Fate of Ophelia” todavía se mantiene activa y con sonido en videos publicados tanto por el equipo de Trump como en la cuenta oficial de la Casa Blanca.

TikTok cambia sus políticas tras la eliminación de canciones de Taylor Swift en videos de Donald Trump

Tras los retiros de las canciones de Taylor Swift, TikTok actualizó sus políticas para otorgar mayor control a los creadores sobre el uso de su música en contextos específicos.

Los artistas ahora pueden pedir que sus canciones sean retiradas de perfiles específicos, tales como cuentas de marcas o campañas políticas.

Este cambio habilitó a los propietarios de los derechos a gestionar eliminaciones manuales cuando consideren que su música está siendo usada de manera indebida para promociones.

Taylor Swift retira sus canciones de los videos de Donald Trump en TikTok principalmente para evitar cualquier asociación política con él y como respuesta al uso no autorizado de su música.

Aunque sus representantes no han emitido comentarios oficiales específicos tras los retiros recientes, usuarios han aplaudido que TikTok haya eliminado la música de Taylor Swift de los videos de Donald Trump.