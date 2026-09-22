Taylor Swift confirma su nuevo sencillo “Patient Zero”, el cual estará estrenando el próximo viernes 25 de septiembre.

“He estado esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo “Patient Zero” saldrá el 25 de septiembre (!!!!!!!!!!!!)”, expresó Taylor Swift revelando portadas y nueva imagen, mucho más sobria.

“Patient Zero”, nuevo sencillo de Taylor Swift llega después de “The Life of a Showgirl”, álbum que publicará en octubre de 2025, y contará con 3 versiones sin detalles por ahora, pero que los fans ya pueden preordenar.

Taylor Swift anuncia “Patient Zero”, su nuevo sencillo que se estrena el 25 de septiembre (Taylor Swift)

Taylor Swift causa revuelo tras anuncio de “Patient Zero”, su nuevo sencillo

Tras el anuncio de “Patient Zero”, el nuevo sencillo de Taylor Swift, la cantante sigue causando revuelo, pues aún se desconocen los detalles.

Debido a que no se tiene claro si “Patient Zero”, el nuevo sencillo de Taylor Swift será la antesala para un nuevo disco de la cantante.

Además de las entre pistas e insinuaciones, la propia Taylor Swift ha dicho a sus fans que prepara algo nuevo, pero sin revelar nada preciso.

Y por lo que entre rumores se dice que Taylor Swift prepara algo en grande, pues se acerca el aniversario 20 de su álbum debut homónimo, el próximo 24 de octubre, lo que podría ser un referente entre sus fans.