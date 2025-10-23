Sussie 4 compartió un comunicado para informar que rompe relación laboral con su representante Mauricio Mendía.
El jueves 23 de octubre, Sussie 4 rompió relación con Mauricio Mendía, con quien llevaban trabajando varios años.
Sussie 4 rompe relación con su representante Mauricio Mendía
La noticia de la separación laboral de Sussie 4 y Mauricio Mengía se dio a conocer con un comunicado en Instagram.
Sussi 4 mencionó que a partir del 23 de octubre, cualquier trato debe ser directamente con la agrupación.
“Por este medio hacemos de su conocimiento que Sussie 4 termina la relación laboral de manera definitiva e irrevocable con el señor Mauricio Mendía”Sussie 4
El grupo aclaró que su decisión de romper su relación con Mauricio Mendía era irrevocable y ya no tenía facultades para tomar decisiones sobre el grupo.
“El grupo desconoce cualquier trato, comenzando el día de hoy que pudiera llegar a realizarse en el futuro”Sussie 4
Sussie 4 menciona que nuevas contrataciones, booking o entrevistas se otorgarían a través de sus canales oficiales.
O por medio de la agencia de representación artística Chilo Entretaiment Group.
Sussie 4 reiteró que Mauricio Mendía ya no era parte del proyectos, por lo que quedó sin facultades de ningún tipo sobre el grupo.
Hasta el momento, Sussie 4 no ha revelado los motivos que los llevó a romper su relación laboral con Mauricio Mendía.
Mientras que el exrepresentante de Sussie 4 tampoco ha dado su versión y sus redes sociales son privadas.
Los fans de Sussie 4 lamentaron que el grupo tuviera problemas con uno de sus colaboradores, una vez más.
Algunos fans de Sussie 4 pidieron que les contaran “el chisme” completo y le revelaran el motivo de su decisión.
Otros seguidores del grupo dejaron de lado su despido de Mauricio Mendía y exigían que subiera a Spotify su álbum ‘Música Moderna’.
Algunos especularon que Mauricio Mendía quería quedarse con el nombre de Sussie 4, pero esto sigue siendo una especulación del público.
Por lo pronto, Sussie 4 lanzará su nueva canción “Brujería” el 31 de octubre.