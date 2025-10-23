Sussie 4 compartió un comunicado para informar que rompe relación laboral con su representante Mauricio Mendía.

El jueves 23 de octubre, Sussie 4 rompió relación con Mauricio Mendía, con quien llevaban trabajando varios años.

Sussie 4 rompe relación con su representante Mauricio Mendía

La noticia de la separación laboral de Sussie 4 y Mauricio Mengía se dio a conocer con un comunicado en Instagram.

Sussi 4 mencionó que a partir del 23 de octubre, cualquier trato debe ser directamente con la agrupación.

“Por este medio hacemos de su conocimiento que Sussie 4 termina la relación laboral de manera definitiva e irrevocable con el señor Mauricio Mendía” Sussie 4

Sussie 4 rompe su relación laboral con Mauricio Mendía (Instagram/@sussie4music)

El grupo aclaró que su decisión de romper su relación con Mauricio Mendía era irrevocable y ya no tenía facultades para tomar decisiones sobre el grupo.

“El grupo desconoce cualquier trato, comenzando el día de hoy que pudiera llegar a realizarse en el futuro” Sussie 4

Sussie 4 menciona que nuevas contrataciones, booking o entrevistas se otorgarían a través de sus canales oficiales.

O por medio de la agencia de representación artística Chilo Entretaiment Group.

Sussie 4 reiteró que Mauricio Mendía ya no era parte del proyectos, por lo que quedó sin facultades de ningún tipo sobre el grupo.

Sussie 4 (Instagram/@sussie4music)

¿Conflicto en la carrera de Sussie 4? Fans reclamas que se la pasan peleando

Hasta el momento, Sussie 4 no ha revelado los motivos que los llevó a romper su relación laboral con Mauricio Mendía.

Mientras que el exrepresentante de Sussie 4 tampoco ha dado su versión y sus redes sociales son privadas.

Los fans de Sussie 4 lamentaron que el grupo tuviera problemas con uno de sus colaboradores, una vez más.

Algunos fans de Sussie 4 pidieron que les contaran “el chisme” completo y le revelaran el motivo de su decisión.

Otros seguidores del grupo dejaron de lado su despido de Mauricio Mendía y exigían que subiera a Spotify su álbum ‘Música Moderna’.

Algunos especularon que Mauricio Mendía quería quedarse con el nombre de Sussie 4, pero esto sigue siendo una especulación del público.

Por lo pronto, Sussie 4 lanzará su nueva canción “Brujería” el 31 de octubre.