Bad Bunny -de 31 años de edad- será honrado en los premios Billboard de la Música Latina 2025 como el artista latino más grande del siglo.

Se dio a conocer que durante el evento que se llevará a cabo el 23 de octubre, Bad Bunny no solo lidera la lista con 27 nominaciones, sino que además su huella quedará en la historia de la música latina.

Bad Bunny será honrado en los Billboard como el artista latino más grande del siglo

Este 23 de octubre se llevarán a cabo los premios Billboard de la Música Latina 2025 desde el James L. Knight Center en Miami, Florida, Estados Unidos.

Además de los premios que logre conseguir en las categorías que se encuentra nominado, Bad Bunny recibirá un especial reconocimiento que demostrará el impacto que tiene en la música latina.

Y es que Bad Bunny será honrado como al Mejor Artista Latino del Siglo XXI, de esta manera se consolidará como el más grande de esta época.

Este prestigioso reconocimiento se basa en los logros que ha tenido en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard, a lo largo de los primeros 25 años del siglo.

Bad Bunny ha batido récords en la música latina, sus últimos cuatro álbumes han alcanzado el número 1 en la lista Billboard 200:

Debí Tirar Más Fotos (2025)

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana (2023)

Un Verano Sin Ti (2022)

El Último Tour del Mundo (2020)

Bad Bunny podría hacer historia en los premios Billboard de la Música Latina 2025

Cabe recordar que este año Bad Bunny lidera la lista de nominados al estar presente en 27 categorías.

Esto marca un récord en la historia de la premiación, de esta manera Bad Bunny se convierte en el artista con más nominaciones en una sola edición.

Bad Bunny tenía el récord anterior con 22 menciones en los premios Billboard de la Música Latina.

El jueves en los premios Billboard de la Música Latina 2025, Bad Bunny podría convertirse en el artista masculino con más premios en la historia de la ceremonia.

Enrique Iglesias mantiene este récord con un total de 48 galardones.