Nadie lo pidió, pero Susana Zabaleta sorprendió en su participación en un podcast cantando “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y como prueba hay video en YouTube.

Susana Zabaleta de 60 años de edad, dejó claro que los culpables de que ahora le gusta “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny son dos hombres jóvenes y cercanos que tiene un su vida.

Susana Zabaleta canta “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny en YouTube

El disco Debí tirar más fotos de Bad Bunny de 31 años de edad, lanzado en 2025 llevó a la viralidad de la canción principal bajo ese mismo nombre que Susana Zabaleta decidió hacer cover.

En la participación que Susana Zabaleta tuvo en Songbook temporada 2, episodio 2, la cantante respondió preguntas que la llevaron a cantar “Debí tirar más fotos”.

Pese a que la cantante se animó a hacer este cover en vivo en el podcast, solo se trató del coro de “Debí tirar más fotos”.

El novio de Susana Zabaleta y su hijo fueron los culpables del cover de “Debí tirar más fotos” en YouTube

Susana Zabaleta se atrevió a cantar “Debí tirar más fotos” como cover a la canción de Bad Bunny con evidencia en YouTube, pero todo fue gracias a dos hombres jóvenes que están en su vida.

Respondiendo a “¿Qué canción nadie se imagina que te gusta cantar?” una pregunta del público, Susana Zabaleta contó que “Debí tirar más fotos” es una canción que nunca creyó que le gustaría.

Susana Zabaleta, cantante. (YouTube/@SongBook_tv / Tomada de video)

Sin embargo, Ricardo Pérez y su hijo Matías Gruener, fueron los responsables de demostrar que la letra de “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny es bonita.

Fue así que Susana Zabaleta abrió su mente y se dio cuenta que “Debí tirar más fotos” es una canción bonita, misma de la que ahora tiene su propia versión acústica.

“Eso no fue por mi culpa, fue por culpa de Matías [Gruener] y de mi amorcito, de Ricardo [Pérez] . Es que un día me dijo ‘piensa por favor en la letra de esta canción’ y entonces la oí (...)”. Susana Zabaleta, cantante.

Por otra parte, Susana Zabaleta admitió “lo que está haciendo me encanta” refiriéndose a las donaciones de Bad Bunny mediante Good Bunny Foundation para menores en Puerto Rico.

Pero eso sí, Susana Zabaleta dejó claro que a su parecer “Debí tirar más fotos” se salva quitando la voz de Bad Bunny.