Un video en TikTok muestra a un gato ser calmado con el ritmo de EoO, uno de los éxitos más recientes de Bad Bunny.

La música de Bad Bunny- de 31 años de edad- la está rompiendo en todo el mundo y hasta los pequeños felinos les gusta el perreo intenso.

En el clip, se puede ver que un gato empieza a maullar y se recuesta sobre el piso.

Sus dueñas le ponen a todo volumen a Bad Bunny para tratar de calmarlo, y la respuesta del gato es icónica.

Mientras suena la canción EoO de Bad Bunny, el gato parece “sentir” la música, moviéndose de una manera que muchos han descrito como un baile.

Bad Bunny tiene la habilidad de tranquilizar a un gato, quien después de escuchar al puertorriqueño cerro los ojos para dormir.

El video ha acumulado millones de reproducciones, y cientos de comentarios que celebran la espontaneidad del momento.

El gato se robo los corazones de los internautas, y aseguran que “se siente puertorriqueño” luego de bailar al ritmo de Bad Bunny.

“El es latino es su otra vida” o “Amo al gatito” son las reacciones de internautas.