Bad Bunny -de 31 años de edad- se lastima la rodilla saltando en su último concierto de su gira ‘No me quiero ir de aquí´ en Puerto Rico.

El video del momento exacto en el que sufre una lesión ya se viralizó en las redes sociales y es que Bad Bunny es comparado con artistas como Shakira y hasta J-Hope.

Este es el momento en el que Bad Bunny se lastima la rodilla saltando en su último concierto

Bad Bunny sigue demostrando que es uno de los artistas más populares de la actualidad, sin embargo sufrió un accidente en su última presentación en Puerto Rico.

Bad Bunny (Instagram | @badbunnypr)

Y es que mientras que Bad Bunny se encontraba haciendo un sencillo paso de baile en donde tenía que saltar, terminó lesionándose la rodilla.

Se trata de un característico baso de baile de Bad Bunny en el que únicamente tiene que saltar de un lado al otro.

El accidente sucedió durante la presentación de la canción BOKeTE.

Las imágenes muestran como de repente la rodilla de Bad Bunny se abre hacia un lado en lugar de mantenerse recta.

De inmediato Bad Bunny se lleva la mano a la rodilla y salió cojeando del escenario.

A pesar de su aparente lesión, Bad Bunny puede regresar al escenario para continuar con su último concierto en Puerto Rico.

En las imágenes se ve a Bad Bunny con una camisa amarilla floreada, short a cuadros rojos y blancos y calcetas altas.

Hasta el momento, Bad Bunny no ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de la lesión.

Bad Bunny hurts his knees mid-performance during his Puerto Rico concert.



🎥: Rosa Pilates pic.twitter.com/KaqUCjUXyL — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 8, 2025

Tras lastimarse la rodilla en pleno concierto, Bad Bunny es comparado con Shakira y hasta J-Hope

El video del momento exacto en el que Bad Bunny se lastimó de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Y es que muchos consideran que a Bad Bunny ya le está cobrando factura los 30 y que ni él se salva de esta situación.

Sin embargo, Bad Bunny empezó a ser comparado con otros artistas que ofrecen coreografías más avanzadas tal es el caso de Shakira y J-Hope.

Bad bunny a sus 30 años 🤡 // Shakira a sus 48 👑 pic.twitter.com/SARTtSYOIy — IE (@KGFO150719) September 8, 2025

A traces de las redes sociales, usuarios señalaron que mientras que Bad Bunny se lastima realizando movimientos sencillos, hay otros que en realidad si presentan elaboradas coreografías.

Muestra de ello es Shakira, quien ha sus 48 años de edad no deja de bailar en su concierto e incluso realiza movimientos más complicados que saltar de un lado a otro.

Es el mismo caso de J-Hope, quien tiene la misma edad de Bad Bunny, pero realiza complicadas coreografías.