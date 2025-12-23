La Arena CDMX recibirá en concierto a Maelo Ruiz y Charlie Aponte con lo mejor de la salsa.

Concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en Arena CDMX del cual ya les tenemos a los fans los detalles de fecha, venta de boletos y demás:

  • Fecha: Miércoles 10 de junio 2026
  • Sede: Arena CDMX
  • Hora: 8:30 de la noche en punto
  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Telonero: Sin artistas previo
  • Venta de boletos: Ya activa y taquillas de la Arena CDMX
  • Boletera: Superboletos
  • Precio de boletos:
  1. ​​VIP Periquera: $3,138
  2. Zona Elektra: $2,510
  3. Zona Mercado Libre: $2,510
  4. Rojo: $2,510
  5. Periquera: $2,510
  6. Naranja: $2,008
  7. Zona Pepsi: $2,008
  8. Zona Boing: $2,008
  9. Amarillo: $1,883
  10. Zona Toyota: $1,883
  11. Zona Sabritas: $1,757
  12. Zona Miniso: $1,757
  13. Zona Banco Azteca: $1,757
  14. Zona Mc Cormick: $1,757
  15. Morado: $1,757
  16. Personas con discapacidad: $1,757
  17. Zona Mega: $1,757
  18. Azul: $1,130
  19. Sp Platino: $1,130
  20. Sp Oro VL: $1,130
  21. Sp Oro: $1,130
  22. Sp Platino Vl: $1,130
  23. Verde:$1,004
  24. Rosa: $879
  25. Aqua: $628
  26. Aqua VL: $628
  27. Café: $502
  28. Café VL: $502

La salsa de Maelo Ruiz y Charlie Aponte llegan a la Arena CDMX

Los salseros Maelo Ruiz y Charlie Aponte pondrán a bailar a todos sus seguidores en la Arena CDMX con un concierto que prometeo.

Concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en la Arena CDMX con lo mejor de la música del género de la salsa.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.