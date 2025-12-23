La Arena CDMX recibirá en concierto a Maelo Ruiz y Charlie Aponte con lo mejor de la salsa.

Concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en Arena CDMX del cual ya les tenemos a los fans los detalles de fecha, venta de boletos y demás:

Fecha: Miércoles 10 de junio 2026

Sede: Arena CDMX

Hora: 8:30 de la noche en punto

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Sin artistas previo

Venta de boletos: Ya activa y taquillas de la Arena CDMX

Boletera: Superboletos

Precio de boletos:

​​VIP Periquera: $3,138 Zona Elektra: $2,510 Zona Mercado Libre: $2,510 Rojo: $2,510 Periquera: $2,510 Naranja: $2,008 Zona Pepsi: $2,008 Zona Boing: $2,008 Amarillo: $1,883 Zona Toyota: $1,883 Zona Sabritas: $1,757 Zona Miniso: $1,757 Zona Banco Azteca: $1,757 Zona Mc Cormick: $1,757 Morado: $1,757 Personas con discapacidad: $1,757 Zona Mega: $1,757 Azul: $1,130 Sp Platino: $1,130 Sp Oro VL: $1,130 Sp Oro: $1,130 Sp Platino Vl: $1,130 Verde:$1,004 Rosa: $879 Aqua: $628 Aqua VL: $628 Café: $502 Café VL: $502

Maelo Ruiz y Charlie Aponte le pondrán salsabor a la noche con sus melodías 🎤🇵🇷



📅 10 de junio en la #ArenaCDMX



📅 10 de junio en la #ArenaCDMX

🎟 Los boletos para este combo ya se encuentran disponibles en taquillas

La salsa de Maelo Ruiz y Charlie Aponte llegan a la Arena CDMX

Los salseros Maelo Ruiz y Charlie Aponte pondrán a bailar a todos sus seguidores en la Arena CDMX con un concierto que prometeo.

Concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en la Arena CDMX con lo mejor de la música del género de la salsa.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.