La Arena CDMX recibirá en concierto a Maelo Ruiz y Charlie Aponte con lo mejor de la salsa.
Concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en Arena CDMX del cual ya les tenemos a los fans los detalles de fecha, venta de boletos y demás:
- Fecha: Miércoles 10 de junio 2026
- Sede: Arena CDMX
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Telonero: Sin artistas previo
- Venta de boletos: Ya activa y taquillas de la Arena CDMX
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos:
- VIP Periquera: $3,138
- Zona Elektra: $2,510
- Zona Mercado Libre: $2,510
- Rojo: $2,510
- Periquera: $2,510
- Naranja: $2,008
- Zona Pepsi: $2,008
- Zona Boing: $2,008
- Amarillo: $1,883
- Zona Toyota: $1,883
- Zona Sabritas: $1,757
- Zona Miniso: $1,757
- Zona Banco Azteca: $1,757
- Zona Mc Cormick: $1,757
- Morado: $1,757
- Personas con discapacidad: $1,757
- Zona Mega: $1,757
- Azul: $1,130
- Sp Platino: $1,130
- Sp Oro VL: $1,130
- Sp Oro: $1,130
- Sp Platino Vl: $1,130
- Verde:$1,004
- Rosa: $879
- Aqua: $628
- Aqua VL: $628
- Café: $502
- Café VL: $502
La salsa de Maelo Ruiz y Charlie Aponte llegan a la Arena CDMX
Los salseros Maelo Ruiz y Charlie Aponte pondrán a bailar a todos sus seguidores en la Arena CDMX con un concierto que prometeo.
Concierto de Maelo Ruiz y Charlie Aponte en la Arena CDMX con lo mejor de la música del género de la salsa.
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.