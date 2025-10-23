La gira Ecos de Soda Stereo confirma su llegada a México 2026 en concierto para suerte de los fans.

Por lo que se no te quiere perder de ver en concierto a Soda Stereo en México 2026, a continuación te dejamos fechas, ciudades, boletos y demás detalles de la gira Ecos:

Martes 14 de abril del 2026 a las 8:00 pm en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Sábado 18 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, Jalisco

Martes 21 de abril del 2026 a las 9:30 pm en el Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

Telonero: Sin información al respecto

Venta Beyond: 24 de octubre 2025 a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 27 de octubre 2025 desde las 11:00 am

Venta General y en taquillas de los recintos: 28 de octubre 2025 a partir de las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Llegó la hora, el minuto, segundo, instante… ¡Soda Stereo regresa a México! 🇲🇽🤘🏻



Juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre💥#PreventaBanamex: 27 de octubre.

Venta general a partir del 28 de octubre. pic.twitter.com/vwRrQhe0sL — Ocesa Total (@ocesa_total) October 23, 2025

Ecos de Soda Stereo llegará a México 2026

Será en 2026 la llegada de la gira Ecos de Soda Stereo a México con 3 fechas en el país para los fans de la icónica banda de rock argentina.

Donde se reunirán Zeta Bosio de 67 años, Charly Alberti de 62 años; y si tal y como lo lees Gustavo Cerati en el escenario para traer de regreso a Soda Stereo.

Con lo mejor de la banda argentina Soda Stereo y con un show en concierto sin igual que promete ser inolvidable.