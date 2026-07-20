Silvana Estrada anunció su nueva gira por Estados Unidos y Canadá, con un recorrido que arrancará el 8 de agosto en San Francisco y concluirá el 6 de noviembre en San José.

El tour llevará a la intérprete de “Dime” por 25 ciudades, incluyendo Seattle, Boston, Miami, Los Ángeles, Las Vegas y Vancouver. En algunas fechas compartirá escenario con Mon Laferte.

La gira llega tras el crecimiento internacional de la cantante mexicana, quien recientemente agotó entradas para sus conciertos en México y continúa consolidando su presencia en el mercado internacional.

¿Cuándo inicia la preventa y la venta general de boletos?

La preventa de boletos estará disponible del 22 de julio a las 10:00 horas hasta el 23 de julio a las 23:59 horas, mediante el sitio oficial de la artista.

La venta general comenzará el 24 de julio a las 10:00 horas (hora local), cuando el público podrá adquirir entradas para cualquiera de las presentaciones programadas.

Silvana Estrada (Instagram | Silvana Estrada)

¿Cuánto cuestan los boletos para la gira de Silvana Estrada?

Los boletos tendrán precios aproximados de entre 3 mil y 21 mil pesos mexicanos, dependiendo del recinto, la ciudad y la ubicación elegida por los asistentes.

Las localidades más cercanas al escenario serán las de mayor costo, mientras que las zonas con mayor distancia ofrecerán alternativas más accesibles para el público.

Silvana Estrada (Instagram | Silvana Estrada)

Ciudades y detalles de la gira por Estados Unidos y Canadá

El recorrido incluye presentaciones en San Francisco, Charlotte, Detroit, Philadelphia, Portland, Seattle, Vancouver, Orlando, Miami, Los Ángeles, Austin, Boston, Denver y otras sedes.

Además de visitar importantes mercados musicales de Norteamérica, Estrada compartirá escenario con Mon Laferte en algunos conciertos, ampliando el alcance de una gira que marcará una nueva etapa en su trayectoria internacional.