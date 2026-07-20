El festival en concierto de Anyma en el Estadio GNP Seguros de la CDMX está por llegar, por lo que se ha revelado ya su line-up.

Para esta edición Anyma llega al Estadio GNP Seguros con las presentaciones en concierto de lo mejor de la música electrónica con:

Anyma presents Æden

Argy

Kevin De Vries

Colyn

Pacs

Nuup

Anyma llega al Estadio GNP Seguros: conoce el line-up, la fecha y los boletos (Anyma)

¿Cuándo es el concierto de Anyma en el Estadio GNP Seguros?

Anyma en el Estadio GNP Seguros tiene como fecha el próximo sábado 22 de agosto 2026 en punto de las 9:00 de la noche.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Aún hay boletos para Anyma en el Estadio GNP Seguros

Si eres de los que no tienes entradas, no pierdas la oportunidad de ver el espectáculo de Anyma en el Estadio GNP Seguros, pues aún hay boletos.

Los boletos para Anyma en el Estadio GNP Seguros están disponibles en Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes, mientras que su precios son los siguiente: