Shakira y Amazon Music anunciaron un concierto global en vivo desde Madrid, como parte de la última fecha de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y de la celebración “Las Mujeres que Impulsan la Música Latina”.

El concierto se transmitirá el próximo sábado 3 de octubre de 2026, desde la residencia europea ES Latina de Shakira en Madrid. El espectáculo podrá seguirse a nivel mundial sin necesidad de contar con una suscripción.

Los fans podrán conectarse a partir de las 12:45 horas a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

Shakira llevará su gira Las Mujeres Ya No Lloran a todo el mundo

El espectáculo en Madrid representará el primer concierto completo de Shakira que será transmitido globalmente en vivo, de acuerdo con Amazon Music.

La presentación también marcará el capítulo final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que surgió de una etapa de resiliencia y reinvención personal para la cantante colombiana, cuya trayectoria supera las tres décadas y ha trascendido idiomas, géneros y fronteras.

Shakira destacó la importancia de llevar esta presentación a sus seguidores de todo el mundo.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music. Shakira, Cantante Colombiana.

La transmisión forma parte de “Las Mujeres que Impulsan la Música Latina”, edición 2026 de La Música Nos Conecta, iniciativa anual de Amazon Music que busca reconocer a mujeres que han contribuido a la industria, a las creadoras que actualmente transforman la música latina y a las nuevas generaciones.

Shakira lidera las reproducciones de música latina en Amazon Music

Como parte del anuncio, Amazon Music informó que Shakira es la artista latina más escuchada a nivel mundial en la plataforma durante 2026, de acuerdo con sus datos internos correspondientes del 1 de enero al 19 de septiembre de este año.

Además, “Dai Dai” ocupa el primer lugar entre todas las canciones reproducidas a nivel mundial en Amazon Music durante 2026, según los mismos datos.

La plataforma también preparó diferentes experiencias alrededor de la música de Shakira, entre ellas una nueva versión de “Dai Dai Spanish Remix (Amazon Music Original)”, producida por RVSSIAN.

A esto se suma una edición especial en vinilo de Laundry Service por su 25 aniversario, disponible de manera exclusiva en Amazon.com, así como El Mixtape, una selección musical curada personalmente por Shakira, y las playlists [Re]Discover Shakira y On Tour.

Amazon Music impulsa a mujeres emprendedoras y capacitación tecnológica

La celebración también contempla iniciativas que buscan ampliar las oportunidades para mujeres fuera del escenario. A través de “Las Mujeres Facturan con Amazon Music”, Amazon.com presenta una selección de productos de empresas lideradas por mujeres, con especial atención en marcas latinas.

La propuesta incluye productos, mercancía y música de artistas latinas, además de un espacio dedicado a las historias de las mujeres que están detrás de diferentes marcas.

Por otra parte, Amazon Music, AWS, Fundación Pies Descalzos y Laboratoria lanzaron AWS Entrena Latinas, iniciativa que busca ampliar el acceso a capacitación tecnológica gratuita en América Latina.

El programa ofrecerá formación en computación en la nube e inteligencia artificial, completamente en español, con el objetivo de alcanzar a 1 millón de mujeres con capacitación gratuita en IA y nube para 2028.

El proyecto comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a Fundación Pies Descalzos, quienes podrán acceder a cursos fundamentales y certificaciones de AWS en inteligencia artificial, con preparación para oportunidades profesionales relacionadas con la música y la tecnología.

Madrid se convierte en el escenario de la celebración de Shakira

La residencia “ES Latina” representa la versión presencial de esta celebración global. En Madrid, los seguidores también podrán visitar “El Museo Shakira de Amazon Music”, una experiencia interactiva que aborda distintos aspectos de la trayectoria de la cantante, como su música, moda, cultura e impacto social.

El espacio contará con experiencias relacionadas con Alexa y un escenario de Amazon Music con una alineación integrada exclusivamente por mujeres, quienes interpretarán canciones.

Con la transmisión mundial del concierto del 3 de octubre, Amazon Music busca extender la celebración de las mujeres que participan en la música y la cultura latina más allá de Madrid y acercarla a seguidores de Shakira alrededor del mundo.