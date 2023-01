A poco de haber dado a conocer el audio de su nueva canción “Solo conmigo”, Romeo Santos da un adelanto del video que la acompañará, mismo que ya está dando de qué hablar.

A través de su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi 20 millones de personas, Romeo Santos, de 41 años de edad, se muestra cachondo.

Y es que en su video aparece arrodillado frente a las piernas de una mujer, que en ese momento está recostada sobre la cama.

El mensaje es claro, el rey de la bachata está dándole sexo oral a una mujer mientras al fondo se escucha:

“Alivia la conciencia, aflójame el pantalón, también tengo secretos que guardo en la habitación, de santo solo tengo el apellido, pero me siento celestial si estoy contigo”, frase de su canción “Solo conmigo”.

Cachondez de Romeo Santos divide opiniones

Por supuesto el erótico video de Romeo Santos no tardó en generar reacciones por lo que hay gente que pide al cantante bajarle a su cachondez.

“Ya se pasó de la raya. A mí me gustaba mucho Romeo, espero sea un fake porque todo tiene un límite hasta en la pornografía”, “Pero es un papanicolau lo que está haciendo”, “Este video está muy obsceno, niños escuchan su música”,

“Virgen de la alta gracia”, “Es Instagram, no OnlyFans”, “Y si Bad Bunny o Anuel AA hicieran este video, ¿los criticarían?”, “Subo un video así y me cierran el Instagram”, “Qué vulgaridad, se me cayó Romeo”, “¿Es un video musical o una porno?”, se lee entre comentarios.

No obstante, hay más personas que exigen saber cuándo se estrenará el video completo de la canción que se incluye en el disco Fórmula 3. Por su parte, Romeo Santos está guardando silencio.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Romeo Santos demuestra su gusto por el sexo. En pasados conciertos, el bachatero se ha dejado manosear por sus fans, así como las ha incitado para ello.

Queda claro, el cantante aprovecha su guapura y el deseo que sienten sus fans para sentirse uno de los hombres más sexys y amados de la industria musical.