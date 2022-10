Fernando Carrillo incursionó en OnlyFans y asegura que le va muy bien, pero su ego está hasta el cielo y revela por qué no haría una película porno.

El actor, de 56 años de edad, siguió el ejemplo de varios de sus compañeros y abrió su cuenta en OnlyFans, donde promete sorprender a quienes se suscriban.

Siempre ha destacado que su material de OnlyFans no es pornografía, pues sus fotografías las describe como contenido íntimo y artístico.

Fernando Carrillo ha manifestado en varias entrevistas que gana más en la plataforma, que cuando era actor.

Realiza el material para su OnlyFans tres días a la semana y al mes llega a ganar entre 100 mil y 400 mil pesos al mes.

Fernando Carrillo, actor. (Agencia México)

¿Fernando Carrillo haría una película porno?

El éxito del OnlyFans de Fernando Carrillo le ha subido el ego, incluso llega a bromear sobre sus partes íntimas.

Pero esta vez fue cuestionado sobre si estaría dispuesto hacer una película pornográfica, pero él fue contundente al responder que no.

“No, porno no haría, no cabríamos en la pantalla” bromeó Fernando Carrillo, quien reitera que su contenido en OnlyFans no tiene nada que ver con la pornografía.

A pesar de que Fernando Carrillo no tiene pena al mostrar su cuerpo en OnlyFans, queda claro que no estaría dispuesto a llegar más allá.

Fernando Carrillo prefiere trabajar en OnlyFans que en las telenovelas

El actor contó que le va muy en su OblyFans, pues la suscripción para ver las fotografías de Fernando Carrillo cuesta 300 pesos.

Hasta el momento Fernando Carrillo ha publicado 109 fotografías en su página, además de que tres veces a la semana sube contenido para sus suscriptores.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Fernando Carrillo mencionó que él ganaba en tres días de trabajar en OnlyFans, lo que le pagaban en un mes dentro de alguna novela.

Fernando Carrillo no solo es empresario y figura de esta plataforma, pues asegura que tiene varios proyectos en puerta, además de que una parte de su OnlyFans se va a su banco de alimentos en Venezuela.

Hasta el momento se desconoce si Fernando Carrillo tiene planeado regresar a las telenovelas, pero sus fans lo pueden seguir viendo a través de su página a cambio de una módica cantidad.