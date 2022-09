A poco de darse a conocer que Christian Nodal y Romeo Santos unieron sus voces, mucha gente se preguntó si el intérprete de música regional mexicana incursionaría en la bachata, por lo que acá te presentamos el tema “Me extraño”.

La canción es la primera colaboración musical entre Christian Nodal, de 23 años de edad, y Romeo Santos, de 41 años de edad, que se incluye en el disco “Fórmula Vol.3″. Tal como muchos pensaban, tiene un toque de bachata.

Por supuesto, Romeo Santos le imprime un tinte de bachata mientras Christian Nodal logra que su voz se acople a la música de mariachi que comienza a sonar en los primeros segundos.

Romeo Santos / Christian Nodal (Especial)

La canción es un homenaje al desamor. Ésta retrata la tristeza de un hombre que pierde a su pareja tras caer en el error de la costumbre. Cae en cuenta demasiado tarde; ella está con alguien más...

¿Qué dice la letra de “Me extraño”, la nueva canción de Romeo Santos y Christian Nodal?

“Usted le hace feliz hasta cuando está durmiendo. Conmigo su sonrisa salía de vacaciones. No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador, le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí. Cuando le susurraba que siempre sería mía y está de la chingada equivocarse por completo. Le quitaba el vestido sesenta veces al mes. Yo era igualito a usted cuando la conquisté y hasta yo mismo me extraño. Hoy te agradezco por cambiar esa ternura que te funcionó al comienzo. Qué buena movida porque todos tus defectos hacen que luzca perfecto (Coro) Hoy te agradezco, yo me convertí en tu cielo, él escapaste de tu infierno. Parece mentira que descongelé sus labios de lo frío que eran tus besos. Reconozco el daño. Antes yo era como tú y por eso es que me extraño. Es el chico de las poesías y ando con Christian Nodal. Ni mi arrogancia ni el ego me impide entender que en mis manos la flor más hermosa fácilmente se echa a perder. Tus errores no fueron en vano. Brindemos, yo invito los tragos. Salud por lo que has descuidado, por ti es que la tengo a mi lado. Me toca aplaudir que sea tuya aunque cueste creer. Hoy te agradezco, yo me convertí en tu cielo, él escapaste de tu infierno. Parece mentira que descongelé sus labios de lo frío que eran tus besos. Reconozco el daño. Antes yo era como tú y por eso es que me extraño.”

Christian Nodal y Romeo Santos (Tomada de video)

Si aún no has escuchado la canción acá te la presentamos. Cabe mencionar que aún no está disponible el video musical el cual muestra a un nuevo Christian Nodal, sin tatuajes en el rostro.

Christian Nodal desmiente presentaciones en Colombia

Por otro lado, para evitar que se cometan fraudes en su nombre, Christian Nodal está alertando a sus seguidores y es que están promocionando conciertos en su nombre en Colombia.

Sin embargo, el joven no tiene planeado -hasta el momento- presentarse en aquel país, por lo que es mentira que haya acuerdos con alguna empresa para que esto suceda.

En resumen, Christian Nodal no tiene programado ningún concierto en Colombia.