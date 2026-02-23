Robbie Williams regresará a México con un concierto en el Palacio de los Deportes en la CDMX con su gira Britpop, por lo que te daremos todos los detalles.

Robbie Williams regresa a México presentándose en el Palacio de los Deportes

Tal y como se anunció este 23 de febrero, Robbie Williams estará llegando a México para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Britpop.

La fecha para el concierto de Robbie Williams confirmada en el Palacio de los Deportes, es el próximo 7 de octubre del 2026:

Fecha viernes 7 de octubre del 2026

Sede: Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Fecha viernes 12 de febrero del 2027

Sede: Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 7:30 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Venta Beyond: 26 de febrero 2026 a las 9:00 am con código

Preventa Priority: 27 de febrero 2026 desde las 9:00 de la mañana y con código

Preventa Banamex: 2 de marzo a las 11:00 am

Venta a Fans: 19 de febrero 2026 a partir de las 10:00 de la mañana con registro previo

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 3 de marzo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Robbie Williams tendrá un concierto en el Palacio de los Deportes (Ocesa / Ticketmaster )

Precio de los boletos para Robbie Williams en el Palacio de los Deportes

Robbie Williams regresará a México después de que se presentara en el Tecate Emblema en 2023, pero ahora lo hará en el Palacio de los Deportes el próximo 7 de octubre del 2026.

Hasta el momento no hay precios oficiales para el concierto de Robbie Williams en México, pero al acercarse la fecha de preventa, se espera que Ticketmaster y Ocesa compartan los precios en breve.

Por lo que habrá que estar al pendiente de los canales oficiales para saber los precios oficiales para el concierto de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes en CDMX.