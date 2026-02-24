Las tres fechas en concierto de Hombres G en México tendrán paquetes VIP para los más fans con beneficios especiales.
Serán tres paquetes VIP los disponibles para su compra en los conciertos de Hombres G en México.
Los precios de los paquetes VIP de Hombres G en México son:
- Paquete VIP 1: Meet & Greet - $13,294
- Paquete VIP 2: Hot Ticket Preferente A - $6,24.50
- Paquete VIP 3: Hot Ticket Preferente B - $6,24.50
Estos son los beneficios de los paquetes VIP de Hombres G en México
Cada paquete VIP para los conciertos de Hombres G en México tendrán distintos beneficios, uno de ellos incluye un Meet & Greet y oportunidad de foto con la icónica banda española.
El paquete VIP 1 con precio de 13 mil 294 pesos para Hombres G tiene como beneficio lo siguiente:
- Asiento premium reservado en las primeras filas para ver a Hombres G
- Meet & Greet con los Hombres G: saluda a la banda y obtén una fotografía con los Hombres G
- Póster oficial de Hombres G con firmas impresas
- Un obsequio de recuerdo
- Gafete y lanyard VIP conmemorativo del evento
- Check-in exclusivo para invitados VIP y staff para guiarte en la experiencia
Mientras que para el paquete VIP 2 con precio de 6 mil 24.50 pesos los beneficios incluyen:
- Asiento premium reservado para ver a Hombres G en Preferente A
- Un obsequio de recuerdo
- Gafete y lanyard VIP conmemorativo del evento
- Check-in exclusivo para invitados VIP y staff para guiarte en la experiencia
Mientras que el paquete VIP 3 de 6 mil ,24.50 pesos los fans tendrán como beneficios estos puntos:
- Asiento premium reservado para ver a Hombres G en Preferente B
- Un obsequio de recuerdo
- Gafete y lanyard VIP conmemorativo del evento
- Check-in exclusivo para invitados VIP y staff para guiarte en la experiencia