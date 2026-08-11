La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, pagó 28 millones de pesos al cantante Carin León por el concierto gratuito que ofreció en Tijuana el 21 de marzo de 2026, como parte del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz.

El Circuito Nacional de Conciertos por la Paz busca alejar a jóvenes de la delincuencia organizada mediante la música, aunque el evento no alcanzó la asistencia esperada.

El pago a Carín León se realizó por adjudicación directa a través de 2 Hans Production Services, S.A. de C.V., generando debate público.

Secretaría de Cultura gastó 28 mdp por el concierto de Carin León en Tijuana

En abril de 2026, Claudia Curiel de Icaza informó sobre el Circuito por la Paz que estaba realizando la Secretaría de Cultura, en busca de que jóvenes accedieran a música sin costo y así alejarlos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, a casi cinco meses del evento en Tijuana, se ha informado mediante un oficio girado por la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales (DGPFC) el costo millonario por el concierto de Carin León.

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Los reportes señalan que la Secretaría de Cultura pagó 28 mdp a Carin León por el concierto que dio el 21 de marzo en la Plaza Monumental de Playas con acceso gratuito.

El oficio también muestra que el pago fue realizado al representante legal José Arandas Cuevas mediante 2 Hans Production Services, S.A. de C.V. mediante una Adjudicación Directa.

Es decir, la Secretaría eligió directamente a Carin León para el concierto del Circuito por la Paz en Tijuana, accediendo así al pago de 28 mdp por ende.

Sumado a esto, reportes añaden que el concierto de Carin León en Tijuana no tuvo la audiencia esperada, pues solo hubo 40 mil personas, cuando se espera el doble de asistentes.

Otros de los artistas que se presentaron en el Circuito Nacional de Conciertos Por la Paz de la Secretaría de Cultura fueron: