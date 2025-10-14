La banda grupera originaria de San Luis Potosí, Los Acosta están de regreso con concierto en la Arena CDMX.
Concierto del cual te traemos los detalles de fecha y cómo conseguir boletos para que no te pierdas de la música en concierto de Los Acosta.
Fecha y cómo conseguir boletos para el concierto de Los Acosta en la Arena CDMX
A continuación de dejamos todos los detalles desde fecha, boletos y demás que debes tener en cuenta para el concierto de Los Acosta en la Arena CDMX:
- Fecha: Sábado 14 de febrero 2026
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin invitado previo
- Boletos: Ya disponibles en SuperBoletos y taquillas de la Arena CDMX
- Precio de boletos:
- VIP $1,883
- Zona Elektra $1,569
- Rojo $1,569
- Zona Mercado Libre $1,569
- Amarillo $1,444
- Zona Toyota $1,444
- Zona Zapata $1,444
- Zona Pepsi $1,444
- Zona Boing $1,444
- Zona Sabritas $1,318
- Zona Mega $1,318
- Zona Banco Azteca $1,318
- Verde $1,318
- Zona Miniso $1,318
- Zona Mccormick $1,318
- Persona con discapacidad $1,067
- Aqua $1,067
- SP Platino Vl $1,067
- SP Oro Vl $1,067
- SP Platino $1,067
- SP Oro $1,067
- Morado $942
- Celeste $816
- Gris $565
- Gris Vista Limitada $565
- Café $440
- Cafe Vista Limitada $440
- Rosa $314
- Rosa Vista Limitada $314
Los Acosta celebran el 14 de febrero en la Arena CDMX con concierto
El recinto de la Arena CDMX recibirá en concierto a la agrupación mexicana Los Acosta este próximo sábado 14 de febrero.
Concierto de Los Acosta en la Arena CDMX que promete ser una noche épica para celebrar el 14 de febrero lleno de amor.
Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.
Así que ya tiene todos los detalles para que vayas por tus boletos y no te pierdas de Los Acosta en la Arena CDMX.