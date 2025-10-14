La banda grupera originaria de San Luis Potosí, Los Acosta están de regreso con concierto en la Arena CDMX.

Concierto del cual te traemos los detalles de fecha y cómo conseguir boletos para que no te pierdas de la música en concierto de Los Acosta.

Fecha y cómo conseguir boletos para el concierto de Los Acosta en la Arena CDMX

A continuación de dejamos todos los detalles desde fecha, boletos y demás que debes tener en cuenta para el concierto de Los Acosta en la Arena CDMX:

Fecha: Sábado 14 de febrero 2026 Hora: 9:00 de la noche Telonero: Sin invitado previo Boletos: Ya disponibles en SuperBoletos y taquillas de la Arena CDMX Precio de boletos:

VIP $1,883

Zona Elektra $1,569

Rojo $1,569

Zona Mercado Libre $1,569

Amarillo $1,444

Zona Toyota $1,444

Zona Zapata $1,444

Zona Pepsi $1,444

Zona Boing $1,444

Zona Sabritas $1,318

Zona Mega $1,318

Zona Banco Azteca $1,318

Verde $1,318

Zona Miniso $1,318

Zona Mccormick $1,318

Persona con discapacidad $1,067

Aqua $1,067

SP Platino Vl $1,067

SP Oro Vl $1,067

SP Platino $1,067

SP Oro $1,067

Morado $942

Celeste $816

Gris $565

Gris Vista Limitada $565

Café $440

Cafe Vista Limitada $440

Rosa $314

Rosa Vista Limitada $314

El grupo consentido de México... de América, @losacostamexico, llegan a la #ArenaCDMX en 2026 para celebrar el día del amor y la amistad. 😍🎶



Adquiere tus boletos en Superboletos 🎟 y en la app de Superfan 📱: https://t.co/dNRk6gHd6Y pic.twitter.com/Uft1GMZSDs — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) October 14, 2025

Los Acosta celebran el 14 de febrero en la Arena CDMX con concierto

El recinto de la Arena CDMX recibirá en concierto a la agrupación mexicana Los Acosta este próximo sábado 14 de febrero.

Concierto de Los Acosta en la Arena CDMX que promete ser una noche épica para celebrar el 14 de febrero lleno de amor.

Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Así que ya tiene todos los detalles para que vayas por tus boletos y no te pierdas de Los Acosta en la Arena CDMX.