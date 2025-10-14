La legendaria banda de hard rock Kansas estará de regreso a México en concierto para celebrar su 50 aniversario.

Por lo que si no te quieres perder de la celebración de Kansas, te tenemos los detalles de boletos, preventa y fecha para su concierto.

Boletos, preventa y fecha para el concierto por el 50 aniversario de Kansas en México

Estos son todos los detalles de precio boletos, preventa, fecha y demás para el concierto por el 50 aniversario de Kansas en México:

Fecha: 7 de febrero 2026

Sede: Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Preventa a Fans: 14 de octubre 2025 a las 11:00 de la mañana

Venta General: 15 de octubre 2025 desde las 11:00 am

Precio de boletos:

Diamante: $2,800 Vip: $2,650 Oro: $2,500 Diamante Lateral: $2,350 Oro Lateral: $1,800 Gradas: $1,250 Plata: $1,200 Bronce: $900

Boletera: Funticket

Kansas celebrará su 50 aniversario con concierto en México

La banda Kansas regresa a la Ciudad de México para celebrar su 50 aniversario de historia musical.

Por lo que el concierto de Kansa en México promete ser una noche inolvidable para los fan de la banda de rock.

Los boletos para el concierto de Kansas en el Velódromo Olímpico ya están disponibles para su compra , así que corre por los tuyos

Kansas en México: Boletos, preventa y fecha de su concierto por 50 aniversario (@kansasband)

Recuerda que el Velódromo Olímpico es el recinto ubicado en la calle de Radamés Treviño sin número en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México, CDMX.

En transporte público, la vía más cercana al recinto es la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro.