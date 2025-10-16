Una gran noticia para los fans, pues 31 Minutos regresa a México en 2026 con el concierto Radio Guaripolo II en el Teatro Metropólitan en CDMX, así como en otras ciudades del país.

En ese mismo anuncio de OCESA se dieron los detalles del concierto de 31 Minutos en CDMX y el resto de sedes.

¿Cuándo y dónde será el show de 31 minutos en México en 2026?

El concierto de Radio Guaripolo II de 31 minutos en México se llevará a cabo en las siguientes fechas y sedes en 2026:

1 de abril – Auditorio Telmex/Guadalajara

3, 4 y 5 de abril – Teatro Metropólitan/CDMX

7 de abril – Auditorio GNP Seguros/Puebla

9 de abril – Foro GNP Seguros/Mérida

11 de abril – Plaza de Toros/Cancún

31 minutos en México (OCESA)

Este formato del concierto de 31 minutos en México mezcla la música de la serie chilena con una pequeña puesta en escena donde Guaripolo maneja un “programa de radio”.

México ya ha tenido varios shows de 31 minutos anteriormente en todos sus formatos; desde obras de teatro, hasta presentaciones musicales, esta será la primera vez que se combinen.

Lo más reciente que vimos de la serie chilena fue una pequeña participación en la CCXP 2025 como parte del panel de Amazon Prime Video para anunciar su nueva película.

31 minutos (31 Minutos)

Precio de los boletos de 31 minutos en México en 2026

Además de darse a conocer el concierto de 31 minutos a México en 2026 en el Teatro Metropólitan en CDMX y otras ciudades, se anunció la preventa de boletos en estas fechas.

Preventa Banamex: 17 de octubre

Venta General: 18 de octubre

La preventa aplicará tanto para el Teatro Metropólitan como en el resto de sedes donde se presentará el concierto de 31 minutos en México en 2026.

No obstante se espera que los precios estén entre los 800 a los 2 mil pesos, que es el estándar para el Teatro Metropólitan y el resto de recintos citados.