Fue por medio de las redes de Ocesa y de Korn que se confirmó el regreso de la banda a México con un concierto en el Palacio de los Deportes.

Esta escala en CDMX obedece al recorrido que harán como parte de su gira por Latinoamérica el próximo 2026.

¿Cuándo es el concierto de Korn en el Palacio de los Deportes?

El regreso de la banda a tierras aztecas emocionó a sus millones de fanáticos en México.

La cita será el próximo martes 19 de mayo de 2025 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Korn en México: Precio de los boletos y fecha de preventa para concierto en Palacio de los Deportes

A la par de la noticia del regreso de Korn a México, se han dado a conocer algunos de los detalles en torno a la compra de boletos.

Ticketmaster será la boletera designada para esta labor y la venta contará con diferentes fases:

Venta exclusiva para fans: jueves 16 de octubre a las 11:00 de la mañana

Venta general: viernes 17 de octubre a las 11:00 de la mañana

Cabe destacar que los boletos estarán disponibles a través de la página web oficial de Ticketmaster.

Por otro lado, el precio de los boletos no han sido revelados todavía.

En este sentido, se espera que el rango de precios para el Palacio de los Deportes sean liberados el día que inicie la venta exclusiva para fans.

Korn regresa a México tras casi 4 años de ausencia

Cabe destacar que la última vez que Korn estuvo en México fue hace tres años, en marzo de 2022.

La banda fue parte de la cartelera oficial de conciertos para la edición del festival musical Vive Latino.

Ahora, tras la confirmación de una fecha de concierto para la CDMX predispone que el regreso de Korn sea de los eventos musicales más esperados para el próximo año.

Lo que a su vez es una esperanza para los miles de fans que ya están empezando a pedir una segunda fecha de concierto en el Palacio de los Deportes.