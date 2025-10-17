Pink -de 46 años de edad- regresa a México y aquí te contamos la fecha, precio de boletos y preventa para el concierto en el Estadio GNP Seguros.

Carnival es el nuevo tour de Pink y llegará a la CDMX en 2026, causando gran felicidad entre sus fans.

Pink en el Estadio GNP Seguros: Fecha del concierto

Tras 23 años de ausencia en los escenarios mexicanos, Pink regresa a la CDMX para su concierto:

Fecha: 26 de abril de 2026

Lugar: Estadio GNP Seguros

Pink tendrá un concierto en el Estadio GNP Seguros en 2026 (X/@ocesa_total)

El Estadio GNP Seguros se ubica en Viaducto Río de la Piedad en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Hasta el momento, no se han dado más detalles de lo que ofrecerá el show de Pink, pero se sabe que su gira se basa en su álbum Trustfall, lanzado en 2023.

Precio de los boletos y preventa para el concierto de Pink en el Estadio GNP Seguros

Hasta el momento, Ticketmaster no ha liberado los precios de los boletos para el concierto de Pink en el Estadio GNP Seguros.

Se estima que los boletos para Pink cuesten entre mil y 4 mil pesos.

Las fechas de venta de los boletos son:

Preventa Banamex: miércoles 22 de octubre

Venta general: jueves 23 de octubre

El concierto de Pink en la CDMX ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes esperan un evento más allá de lo musical.

Se sabe que Pink siempre realiza shows completos, donde hay grandes escenografías, acrobacias y hasta fuegos artificiales.

La primera vez que Pink se presentó en México fue en el entonces conocido como Estadio Azteca.

Pink fue la telonera de Lenny Kravitz y cantó 6 canciones , logrando que el público mexicano la conociera.

Tras dos décadas Lejos de México, Pink llegará al Estadio GNP Seguros y sus fans son los más felices con este concierto.