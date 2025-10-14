Aitana -de 26 años de edad- traerá a la CDMX su gira Cuarto Azul World Tour. Esta es la fecha, precio de los boletos y preventa de su concierto.

Azul es el nuevo álbum de Aitana, el cual ha tenido gran éxito en plataformas digitales y con el que vendrá a México en noviembre de 2026.

Fecha del concierto de Aitana en la CDMX en 2026

La cantante española Aitana tendrá cinco fechas en México. En la CDMX se presentará el 6 de noviembre de 2026.

Aitana aún no ha revelado el recinto en el que se presentará en la Ciudad de México, pero su último concierto fue en el Auditorio Nacional.

Gira de Aitana en España y México (Instagram/@aitanax)

Precio de los boletos para el concierto de Aitana en la CDMX

Ticketmaster aún no anuncia el precio de los boletos para el concierto de Aitana, pero este dato se podría revelar en los siguientes meses.

Basado en los precios de su última presentación en la CDMX, los boletos para ver a Aitana tendrían un costo de entre los 600 y 2 mil 600 pesos.

Aitana (Instagram/@aitanax)

Aitana tendrá más conciertos en México en 2026

La cantante Aitana tendrá más conciertos en México en 2026:

Monterrey: 28 de octubre de 2026

Guadalajara: 30 de octubre de 2026

Querétaro: 31 de octubre de 2026

Puebla: 4 de noviembre de 2026

La gira de Aitana arranca en marzo de 2026 con su participación en festivales como Lollapalooza en Argentina y Estéreo Picnic en Bogotá.

Posteriormente, seguirá su gira en España y llegará a México en octubre de 2026, causando gran revuelo entre sus fans mexicanos.