Mi Banda El Mexicano es una de las agrupaciones más emblemáticas del país que ahora llega a La Casa de los Famosos México 2025.

La noche del viernes 19 de septiembre se encargarán de amenizar la noche para los habitantes en medio del encierro.

¿Quiénes son Mi Banda El Mexicano?

La historia de Mi Banda El Mexicano se remonta a la década de los años 70 con Casimiro Zamudio, fundador de la banda.

Justo a sus amigos, Jorge Hopkins y Francisco Vidriales, formaron el grupo que vivió mayor auge hasta su separación en el 2001.

Fue por diferencias entre Casimiro Zamudio y Germán Román, quien se integró al grupo en los 80, que Mi Banda El Mexicano se disolvió.

Ambos iniciaron nuevos grupos, compartiendo el mismo nombre en sus respectivos proyectos.

Siendo el de Casimiro Zamudio al que en la actualidad se le conoce como Su Majestad Mi Banda El Mexicano.

¿Cuántos años tiene Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano?

El fundador de Su Majestad Mi Banda El Mexicano, Casimiro Zamudio, tiene 72 años de edad.

¿Quién es la esposa de Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano?

Casimiro Zamudio está casado con Kerena Zamudio.

Casimiro Zamudio y Kerena Zamudio (Instagram | @sumajestadcasimirooficial)

¿Qué signo zodiacal es Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano?

Casimiro Zamudio nació el 21 de abril de 1953, por lo que pertenece al signo zodiacal de Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano?

Casimiro Zamudio y Kerena Zamudio tienen dos hijos en común: Jessica y Alan Zamudio.

Este último ha seguido los pasos de su padre en la música y es parte de Mi Banda El Mexicano.

¿Qué estudió Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano?

Se desconoce el grado académico o las escuelas en las que Casimiro Zamudio haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Casimiro Zamudio de Mi Banda El Mexicano?

Desde sus inicios en Mi Banda El Mexicano, Casimiro Zamudio se ha desempeñado enteramente a la música en los géneros de technobanda y reguetón.

Además de ser el líder de su agrupación, también es la voz principal.

Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro (Instagram | @sumajestadcasimirooficial)

Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro llegan a La Casa de los Famosos México 2025

Fue por medio de las redes oficiales de La Casa de los Famosos México 2025 que se anunció la visita de Su Majestad Mi Banda El Mexicano.

Casimiro Zamudio e hijo llegan al reality show más polémico para dar un poco de música a los habitantes del programa.

Esto como parte de la noche de fiesta temática que La Jefa prepara cada viernes en La Casa de los Famosos México.