Tómalo en cuenta. El concierto de Limp Bizkit en CDMX cambia de lugar; aquí te decimos dónde será.

El Loserville Gringo Papi Tour de Lim Bizkit ya no será donde se había anunciado originalmente.

¿Dónde será el concierto de Limp Bizkit en CDMX? Confirman cambio de lugar

A través de un comunicado, se reveló que el concierto de Limp Bizkit el 29 de noviembre en CDMX cambia de lugar.

El evento ahora será en el Estadio Fray Nano y no en la Explanada del Estadio Banorte, como se había difundido al principio.

Cabe recordar que el Estadio Fray Nano se ubica en Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Las estaciones del Metro CDMX para llegar al recinto son Mixiuhca y Velódromo.

La razón detrás del cambio es que las autoridades exhortaron a los organizadores a ajustar la sede.

Esto debido a las condiciones actuales en los exteriores del recinto original y para garantizar la “experiencia segura, cómoda y accesible al público”.

Recordemos que en la actualidad el Estadio Banorte está en remodelación , por lo que se decidió cambiar el lugar del concierto.

En el comunicado se señala que el evento está 100% confirmado con estas bandas invitadas, además de Limp Bizkit:

Bullet For My Valentine

311

Ecca Vandal

Riff Raff

Slay Squad

Concierto de Limp Bizkit en CDMX cambia de lugar (Especial)

Boletos para el concierto de Limp Bizkit en CDMX siguen siendo válidos pese al cambio de lugar

Los organizadores del concierto de Limp Bizkit en CDMX aseguraron que los boletos siguen siendo válidos y no se necesita cambiarlos.

En el caso de los accesos, estos serán de acuerdo con la zona:

Acceso 1: Grada Oro y VIP

Acceso 2: General B

Acceso 3: General A