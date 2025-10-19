La banda Limp Bizkit se despide de su bajista Sam Rivers con un emotivo mensaje, pero ¿de qué murió?

El nombre de Sam Rivers se viralizó en las redes sociales, luego de que Limp Bizkit confirmó su muerte a través de sus redes sociales.

¿De qué murió Sam Rivers? Así lo despidió la banda Limp Bizkit en sus redes sociales

Con un emotivo mensaje, Limp Bizkit confirmó este sábado 18 de octubre la muerte de su bajista Sam Rivers -de 48 años de edad- a través de las redes sociales.

En su mensaje Limp Bizkit recordó los buenos momentos que vivieron con Sam Rivers, sin embargo se negaron a dar más detalles sobre la causa de su fallecimiento ni la fecha de su muerte.

Por lo que hasta el momento se desconoce de qué murió Sam Rivers, sin embargo sus seguidores le han mandado sus condolencias a su familia.

En el mensaje de Limp Bizkit se puede leer que se encuentran tristes por haber pedido a su hermano y compañero Sam Rivers.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido” Limp Bizkit

La banda Limp Bizkit reconoció que Sam Rivers no solo era su bajista, sino que también fue una parte importante para darle un sello único a su sonido.

Y es que Sam Rivers aportaba una luz y ritmo irremplazable, ya que su talento era espontaneó y con una presencia que los marcó para siempre.

“Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme” Limp Bizkit

La banda Limp Bizkit recordó que compartieron grandes momentos con Sam Rivers, tanto buenos como malos.

Consideran que Sam Rivers era una persona única y una verdadera leyenda, por lo que su legado continuará presente.

“Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí. Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo” Limp Bizkit

La banda Limp Bizkit cerró su mensaje señalando el amor que le tenían a Sam Rivers, pero saban que él seguirá acompañándolos siembre.

“Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina” Limp Bizkit

Sam Rivers formó parte de Limp Bizkit desde sus inicios en la década de 1990, ayudando a crear el sonido característico de la banda.

Por motivos de salud se había ausentado de la banda en el pasado , incluyendo una enfermedad hepática que requirió un trasplante, pero se sumó a la banda desde hace un par de años, y actualmente estaban de gira por todo el mundo.

De momento la banda no ha confirmado si esto altera sus planes de gira para el cierre de 2025.