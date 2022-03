Vive Latino 2022: ¿A qué hora se presenta Limp Bizkit y en qué escenario?

La banda estadounidense ‘Limp Bizkit’, originaria de Jacksonville, Florida, resultan ser uno los invitados especiales para esta edición del ‘Vive Latino’.

La banda formada por Fred Durst, Sam Rivers, John Otto, DJ Lethal y Wes Borland, regresan una vez al festival para prender el escenario y corear junto al público temas como:

Behind Blue Eyes

Break Stuff

Rollin’ (Air Raid Vehicle)

Faith

Nookie

My Generation

Gold Cobra

Y demás temas icónicos, se presentarán en el ‘Escenario Indio’ a las 22:05 o 8:05 horas y estarán 1 hora en el escenario.

Sin duda alguna es una sorpresa que la banda Limp Bizkit, regrese a tierras mexicanas y en uno de los festivales más importantes de México y Latinoamérica el ‘Vive Latino’.

Horario Vive Latino 2022, sábado (@vivelatino / Instagram )

¿Al chile quiénes son los ‘Limp Bizkit’?

La banda estadounidense fue formada en 1994, pero saltaron al estrellato en 1999 con su álbum ‘Significant Other’. El segundo álbum de ‘Limp Bizkit’, vendió más de cuatro millones de copias al final del año.

Pero gracias al álbum ‘Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water’, la banda tomo gran relevancia, ya que su tema ‘Take a Look Around’, formó parte de la banda sonora de ‘Misión: Imposible II’.

Pero más allá de su historia de origen, resulta ser que la banda ‘Limp Bizkit’, especialmente su líder Fred Durst siempre los ha acompañado la controversia. Un ejemplo de esto fue el ‘Festival de Woodstock’ de 1999.

El ‘Festival de Woodstock’, de 1999 prometía ser un festival lleno de paz, amor y música, pero fue con ‘Limp Bizkit’, cuando los asistentes dejaron a lado su lado humano y dijeron ‘Esto se va a descontrolar’.

El público comenzó a destruir cabinas, vallas de madera y quemaron trailers. También entre el caos de la multitud se produjeron diversas escenas violentas y en el ‘Mosh’, se armó un santo desmadre que dejo a varios heridos.

La banda, que se presentará el sábado 19, se une al ‘Vive Latino’, como parte de su tour ‘Still Sucks Tour’, donde visitaran alrededor de de 12 países entre los que figuran:

México

Estados Unidos

Dinamarca

Alemania

Austria

República Checa

Nueva Zelanda

España

Portugal

Países Bajos

Francia

Y Reino Unido, serán sedes para prestarse al caos y destrucción que caracterizan a los conciertos de la banda ‘Limp Bizkit’.