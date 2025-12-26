Jorge Lozano Soriano fue un guionista y productor argentino radicado en México, creador de contenidos televisivos que han trascendido generaciones. Descubre todo acerca del creador de Mujer, casos de la vida real, un proyecto que se mantuvo al aire por más de 20 años y que influyó fuertemente en la televisión mexicana.

¿Quién fue Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano Soriano fue un guionista, productor de televisión y escritor argentino que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en México, dejando huella en la televisión hispanoamericana.

Nació en Santa Fe, Argentina, y se destacó por crear formatos y escribir telenovelas que marcaron generaciones de espectadores en la pantalla chica en Latinoamérica.

Sin embargo, este 25 de diciembre se dio a conocer su fallecimiento, pero no se han revelado las causas de su muerte.

¿Qué edad tenía Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano nació el 29 de junio de 1936, por lo que falleció a los 89 años.

¿Jorge Lozano Soriano tuvo esposa?

Se desconoce si Jorge Lozano tuvo una esposa, pues mantuvo su vida personal en privado, por lo que no se sabe nada sobre su vida sentimental.

¿Qué signo zodiacal era Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano fue Cáncer, signo que se caracteriza por ser sensible, protector, leal y muy hogareño.

¿Jorge Lozano Soriano tuvo hijos?

No hay información disponible sobre si Lozano Soriano tuvo hijos, pues no era abierto sobre su vida privada.

¿Qué estudió Jorge Lozano Soriano?

No existe información pública detallada sobre los estudios formales de Jorge Lozano Soriano en fuentes ampliamente accesibles. Su formación y desarrollo profesional estuvieron centrados principalmente en su trabajo creativo y literario para televisión y teatro, construyendo guiones y produciendo contenidos televisivos.

¿En qué trabajó Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano Soriano fue guionista, productor y escritor con una carrera prolífica tanto en su país natal como en México.

Se hizo famoso en Argentina como escritor y productor del programa Las 24 horas, presentado por la actriz Luisa Vehil. Asimismo, escribió y produjo obras de teatro, como Proceso interior, trabajando con destacadas figuras del teatro argentino.

Tras radicar en México, se consolidó como una figura clave de la televisión, pues fue guionista y creador de programas como: