Luis Font es el cantante del aclamado grupo de Locomía que trabaja cantando en el metro y acusa a su hermano de despojo.

Luis Front, fundador del grupo Locomía, reveló que ahora se ha visto obligado a cantar en el Metro de Madrid para ganarse la vida y mantener viva su pasión por la música.

Locomía fue un fenómeno musical que arrasó no solo en España, también en México, pero el final de la banda fue inesperado e incluso polémico.

Hace poco salió a la luz una grabación de uno de los integrantes de la agrupación, en donde se le ve actuando en el transporte público de Madrid, España.

Luis Font es un cantante y bailarín español que formó parte del grupo musical Locomía en la década de 1980 y principios de 1990.

El cual fue conocido por su estilo de trajes llamativos y coreografías elaboradas.

El cantante fue uno de los fundadores de la agrupación; junto con su hermano, Xavier Font, ambos impulsaron el proyecto que generó numerosos comentarios por la androginia de los integrantes.

A pesar de ser un personaje muy reconocido en la industria del entretenimiento en España, se dedicó a ser camarero en un hospital y canta en el Metro de Madrid.

Por el momento, se desconoce la fecha de nacimiento y la edad de Luis Font.

La vida amorosa de Luis Font se desconoce, por lo que de cierta manera no se sabe si mantiene una relación sentimental.

Al no conocer la fecha de nacimiento de Luis Font, no se puede revelar el signo zodiacal que pertenece.

Se desconoce si Luis Font tiene hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Luis Font.

Luis Font formó parte del histórico grupo Locomía como uno de los fundadores de la agrupación, pero la fama y estatus se quedaron en el pasado.

El artista no ha encontrado trabajo de lo suyo y se ve obligado a cantar en el Metro por necesidad y para ganarse la vida.

Locomía fue una de las agrupaciones más reconocidas de la década de los 80; actualmente, parece que sus ex integrantes tienen que buscar alguna manera de subsistir.

Tal es el caso de Luis Font, uno de los fundadores de Locomía que ahora se ve obligado a cantar en el Metro de Madrid, España, para ganarse la vida.

En redes sociales se observan videos del cantante recorriendo las estaciones con un micrófono y bocina junto con su famoso abanico.

En una entrevista para el programa Socialité, Luis Font reveló que atravesó por varios problemas económicos que lo llevaron al borde de la bancarrota.

Y no tuvo más remedio que convertir los vagones del metro en su escenario.

“He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando”

Luis Font