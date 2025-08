Luis Font, uno de los fundadores originales de la mítica banda Locomía comparte en una emotiva confesión sobre cómo cayó en la indigencia tras problemas de adicción.

La vida de Luis Font no ha sido nada fácil, por lo que abre su corazón para detallar su nueva vida luego de ser parte de Locomía.

La vida de Luis Font como indigente tras problemas de adicción

Luis Font, quien experimentó el salto a la fama al ser parte de Locomía, uno de los grupos más populares de la música tecno en los años 80 habla de su nueva vida lejos de la música.

En entrevista con Ventaneando, Luis Font detalla como una profunda complicación emocional lo llevó a caer en adicciones.

Luis Font, fundador de Locomía (luisfontlocomia / Instagram @luisfontlocomia)

“Cuando entré en depresión conocí por una persona la cocaína. Y bueno, ya ahí un poco me refugié, pero me quedaba en un estudio encerrado y no salía. Pues ahí empecé, pues justo cuando ya en la segunda formación ya dejé Locomía. Luis Font

Luis Font deja entrever que luego de formar parte de Locomía sufrió una fuerte depresión acompañado de problemas de adicciones como la cocaína.

Luis Font se vio obligado a cantar en el metro de Madrid por necesidad económica y ganarse la vida.

Sin entrar mucho en detalle, Luis Font expresa como tuvo que vivir en la calle como indigente y a aceptarlo con dignidad.

A pesar de la dificultades, Luis Font quiere llevar un mensaje claro de seguir adelante pese a los obstáculos que se presenten en la vida

“Es el mensaje que quiero lanzar, ¿no? Porque he vuelto a hacer espacio en mi cuerpo. A querer seguir adelante, simplemente. A querer seguir adelante” Luis Font

Luis Font reconoció que cayó muy bajo, pero que hoy se siente renovado y reconstruido, con una nueva mentalidad para su futuro.

“Pero que me he vuelto a reconstruir, pero yo pensaba que nunca sería el mismo. Y de verdad, me siento mejor que nunca” expresó Luis Font.

Luis Font de Locomía (SDP Noticias / Agencia México)

Luis Font reconstruyó su vida con el apoyo de una familia mexicana

Luego de vivir como indigente en las calles de Madrid y problemas de adicción, Luis Font pudo reconstruir su vida.

El cantante tuvo el apoyo de una familia mexicana que lo acogió, y lo ayudo en su nueva vida en Morelia.

Luis Font busca reencontrarse con la música y con el público que lo recuerda como parte de una de las agrupaciones más icónicas de los ochenta.

El cantante busca preservar el espíritu de Locomía desde las calles de Morelia, donde revive los emblemáticos movimientos que los convirtieron en leyenda.