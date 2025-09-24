GHOST canceló su concierto en el Palacio de los Deportes por una intoxicación de Tobias Forge.

Ocesa compartió un comunicado para cancelar el concierto de GHOST programado este martes 23 de septiembre.

GHOST en el Palacio de los Deportes cancela concierto por salud de Tobias Forge

Tobias Forge, líder de GHOST, presentó una intoxicación alimentaria y no podrá presentarse en el Palacio de los Deportes.

“Informamos a los fans de Ghost que el concierto programado para hoy en el palacio de los Deportes ha sido cancelado debida a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge” Ocesa

Ghost cancela su concierto del 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes (Instagram/@ocesa)

Nota en desarrollo. En breve más información...