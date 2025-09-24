El grupo GHOST anunció la cancelación de su concierto en CDMX y los fans ya reaccionaron con los mejores memes.

GHOST tenía un concierto programado para el martes 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes; sin embargo, la agrupación y OCESA informaron que no podrían presentarse.

Los conciertos del 24 y 25 de septiembre se llevarán a cabo según lo previsto, por lo que los fans que iban a asistir esta noche recibirán su reembolso, sin posibilidad de otra fecha.

Memes reaccionan a cancelación de concierto de GHOST en CDMX (Redes)

GHOST cancela concierto en CDMX y los memes de los fans no se hicieron esperar

En redes se menciona que los mexicanos respondemos ante cualquier circunstancia con diversión.

Por lo mismo, los memes no se hicieron esperar por la cancelación del concierto de GHOST en CDMX:

Asimismo, los memes por la cancelación del concierto de GHOST en CDMX son en especial por la razón de que se suspendiera la presentación: La intoxicación de su líder, Tobías Forge.

Principalmente, los fans de GHOST expresaron su molestia en redes porque el concierto en CDMX fue cancelado al último momento.

De hecho, con varios de los asistentes ya presentes en el Palacio de los Deportes.

En redes, internautas y fans de GHOST mencionan que Tobias Forge habría sido víctima de la diarrea mejor conocida como la venganza de Moctezuma.