René Camacho es un músico, clarinetista, director y empresario mexicano, reconocido por fundar y encabezar La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana.

En 2026, Camacho recibió un homenaje por su trayectoria durante los HEAT Latin Music Awards, celebrados en Puerto Vallarta, donde fue reconocido como uno de los referentes de la música de banda.

¿Quién es René Camacho?

René Camacho es el fundador, director y clarinetista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho. Es considerado uno de los impulsores del sonido de banda sinaloense y una figura relevante en el desarrollo del regional mexicano contemporáneo.

Antes de crear su propio proyecto, formó parte de la Banda El Limón original. En 1996 asumió la dirección de la agrupación tras los problemas de salud de Salvador Lizárraga y, posteriormente, en 1997, fundó La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, luego de una separación interna.

René Camacho, el clarinetista y director que fundó La Arrolladora Banda El Limón (Cortesía )

¿Qué edad tiene René Camacho?

René Camacho tiene 78 años. Nació el 25 de octubre de 1948.

¿René Camacho tiene pareja?

La esposa de René Camacho, líder de La Arrolladora Banda El Limón, se llama Isabel.

¿Qué signo zodiacal es René Camacho?

René Camacho es Escorpio, debido a que nació el 25 de octubre. Este signo pertenece al elemento agua y suele asociarse con la intensidad, la determinación, la lealtad, la intuición y una personalidad perseverante.

¿René Camacho tiene hijos?

Sí. Entre los hijos de René Camacho se encuentra Fernando Camacho.

¿Qué estudió René Camacho?

Su preparación profesional está vinculada principalmente con la práctica musical y su experiencia dentro de la tradición de la banda sinaloense.

¿En qué ha trabajado René Camacho?

René Camacho es conocido principalmente por fundar y dirigir La Arrolladora Banda El Limón, agrupación que ha contribuido a la difusión de la banda sinaloense en México y Estados Unidos.

Su trayectoria comprende la interpretación musical, la dirección de banda, la producción discográfica y la gestión de una de las agrupaciones más reconocidas del regional mexicano.

Entre sus principales actividades y responsabilidades destacan: