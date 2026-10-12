Paul Jackson Jr., cuyo nombre completo es Paul Milton Jackson Jr., es un compositor, arreglista, productor y guitarrista estadounidense reconocido por su trabajo en grabaciones de artistas internacionales. Nació en Los Ángeles, California, y ha colaborado con figuras como Michael Jackson, Whitney Houston y Daft Punk. También ha trabajado en bandas sonoras de películas y producciones televisivas.

¿Quién es Paul Jackson Jr.?

Paul Jackson Jr. es un músico estadounidense especializado en guitarra, composición y producción musical. Su carrera abarca géneros como el jazz, el R&B, el funk y el pop, además ha participado en grabaciones de artistas de distintas generaciones.

Entre sus colaboraciones más conocidas se encuentran los álbumes Thriller, Bad y HIStory, de Michael Jackson, así como el disco Random Access Memories, de Daft Punk. También participó como guitarrista en la canción Get Lucky, del dúo francés junto a Pharrell Williams.

Además de trabajar como músico de sesión, ha desarrollado una carrera como solista y ha formado parte del grupo Jazz Funk Soul, junto al tecladista Jeff Lorber y el saxofonista Everette Harp.

¿Qué edad tiene Paul Jackson Jr.?

Paul Jackson Jr. nació el 30 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En octubre de 2026 tiene 66 años y cumplirá 67 años el 30 de diciembre.

¿Paul Jackson Jr. tiene hijos?

Paul Jackson Jr. tiene una hija llamada Lindsey Jackson, quien también ha participado en sus proyectos musicales como cantante.

Su hija, Lindsey Jackson colaboró en la canción Love Like This, incluida en el EP Stompin’ Willie presents More Stories, part 1, junto al trabajo musical de su padre y el tecladista Jeff Lorber.

¿Qué estudios tiene Paul Jackson Jr.?

Paul Jackson Jr. estudió música en la University of Southern California (USC), específicamente en la Thornton School of Music, donde se especializó en música.

Años después regresó a la institución como docente. En 2022, la USC anunció su nombramiento como profesor asistente de práctica en el programa de interpretación de música popular, después de desempeñarse como artista invitado y profesor adjunto.

También recibió un doctorado honorario en Música Sacra de Next Dimension University, reconocimiento mencionado en su biografía profesional y en la información publicada por la USC.

¿En qué ha trabajado Paul Jackson Jr.?

La trayectoria profesional de Paul Jackson Jr. incluye grabaciones musicales, producción, composición para cine y televisión, presentaciones en vivo y docencia. Durante las décadas de 1970 y 1980 participó en grabaciones de artistas como Quincy Jones, Phil Collins, Herbie Hancock, The Temptations, Luther Vandross, Whitney Houston y Elton John. Posteriormente colaboró con músicos y proyectos como Daft Punk, The Weeknd y Zendaya.

Su trabajo también llegó al cine. Ha participado en bandas sonoras de producciones como La La Land, Get On Up, Zootopia y The Color Purple, además de componer música para programas de televisión.

Como solista, publicó álbumes como I Came to Play (1988), Out of the Shadows (1990), A River in the Desert (1993) y Still Small Voice (2003). Su trabajo también le ha valido reconocimientos relacionados con los premios GRAMMY: participó como guitarrista en la grabación ganadora de Thriller y como compositor en Random Access Memories, de Daft Punk. Asimismo, recibió una nominación por su álbum I Came to Play.

Además de su carrera en los escenarios y estudios de grabación, Jackson ha participado en programas como American Idol y The Tonight Show with Jay Leno. En la USC, su labor docente se ha enfocado en preparar a estudiantes para desarrollar carreras profesionales en la industria musical.