Una fotografía de Luis Miguel junto al reconocido músico y productor Paul Jackson Jr. encendió las especulaciones sobre un posible regreso discográfico del cantante mexicano después de varios años sin lanzar material inédito.

La imagen, captada en un estudio de grabación y eliminada poco después de redes sociales, fue suficiente para que seguidores del llamado “Sol de México” comenzaran a teorizar sobre un nuevo álbum de cara a su anunciada gira internacional de 2027.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre un proyecto musical en desarrollo de Luis Miguel y Paul Jackson Jr.

¿Luis Miguel prepara un disco? Fans crean teorías tras foto con famosos productor

El músico y productor Paul Jackson Jr. compartió una foto con Luis Miguel y el ingeniero de sonido Dave Reitzas desde un estudio de grabación, lo cual generó expectativas sobre un posible nuevo proyecto del ‘Sol’.

Aunque Paul Jackson Jr. borró la foto minutos después, la imagen se volvió viral y los fans de luis Miguel creen que está trabajando en su nuevo álbum.

Luis Miguel en un estudio de grabación con el músico Paul Jackson Jr. y el ingeniero de sonido Dave Reitzas (Especial )

Luis Miguel regresó a los escenarios en 2024, pero no ha lanzado un álbum desde 2017 cuando estrenó “¡México por siempre!”.

Hasta el momento, el equipó de Luis Miguel no ha revelado si esta foto se trata de un momento entre amigos, una colaboración o efectivamente el cantante está trabajando en un nuevo álbum.

Luis Miguel tendrá una ambiciosa gira en 2027

Fans de Luis Miguel han teorizando que el cantante podría lanzar un nuevo álbum en 2027, ya que este podría formar parte de su nueva gira.

A mediados de septiembre, Luis Miguel confirmó que tendrá conciertos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Luis Miguel no ha revelado las fechas de sus concierto o los países donde realizará conciertos, pero se especula que podría inciar en la segunda mitad del 2027.

Mientras tanto, Luis Miguel podría estar trabajando en un nuevo álbum con uno de los productores más afamados de la industria musical estadounidense.

Ya que Paul Jackson Jr es conocido por su trabajo con estrellas de renombre como Micheael Jackson y Whitney Houston.