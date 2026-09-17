Edgar Barrera, conocido también como “Edge”, es un compositor y productor mexicano-estadounidense nacido en McAllen, Texas, y criado entre Estados Unidos y México. Su carrera se ha desarrollado principalmente detrás de los escenarios, donde ha trabajado como compositor, productor e ingeniero en proyectos de algunos de los principales artistas de la música latina.

La Academia Latina de la Grabación anunció el 16 de septiembre de 2026 las nominaciones a los Latin Grammy, y Barrera encabezó la lista con 10 candidaturas. Entre ellas se encuentran nominaciones en categorías como Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año. Con esta nueva edición, acumula 94 nominaciones y mantiene 29 Latin Grammy ganados.

¿Quién es Edgar Barrera?

Edgar Barrera es un compositor, productor y músico cuya carrera comenzó en la frontera entre México y Estados Unidos. Su padre, Luis Alberto Barrera, es director y guitarrista del grupo de cumbia Míster Chivo, por lo que desde niño tuvo contacto con la música.

A los ocho años comenzó a tocar la guitarra eléctrica y posteriormente se interesó por la composición y la producción. Durante su adolescencia comenzó a crear canciones y trabajar en proyectos musicales propios, antes de trasladarse a Miami para buscar oportunidades dentro de la industria.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Karol G, Shakira, Bad Bunny, Maluma, Grupo Frontera, Carín León, Camilo, Peso Pluma y Carlos Santana, entre otros. La Academia de la Grabación también destaca su trabajo con artistas como Juanes y otros exponentes de la música latina.

Uno de sus principales reconocimientos llegó en los Latin Grammy 2025, cuando obtuvo tres premios, entre ellos Compositor del Año y Canción del Año por “Si Antes Te Hubiera Conocido”, de Karol G. Con esas victorias llegó a 29 Latin Grammy, cifra que lo colocó junto a Residente como los artistas con más premios en la historia de estos galardones.

¿Qué edad tiene Edgar Barrera?

Edgar Barrera nació el 18 de abril de 1990 en McAllen, Texas, por lo que tiene 36 años en septiembre de 2026.

El compositor pasó parte de su infancia entre McAllen y Roma, Texas, en Estados Unidos, y Miguel Alemán, Tamaulipas, en México. Su experiencia entre ambos países ha formado parte de su identidad y de su desarrollo dentro de la música latina.

¿Edgar Barrera tiene pareja?

Edgar Barrera mantiene buena parte de su vida personal alejada de los reflectores. En entrevistas ha hablado sobre su familia y su trayectoria, pero no existe información pública reciente y suficientemente detallada sobre la identidad de su esposa o pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Edgar Barrera?

Edgar Barrera nació el 18 de abril, por lo que su signo zodiacal es Aries, perteneciente al elemento Fuego.

¿Edgar Barrera tiene hijos?

No se ha encontrado información pública y verificable que permita establecer si Edgar Barrera tiene hijos o cuántos serían.

¿Qué estudió Edgar Barrera?

Edgar Barrera estudió Ingeniería Eléctrica en la University of Texas, Pan American y cursó Guitarra Clásica como segunda carrera.

Posteriormente fue aceptado con una beca en Berklee College of Music, pero decidió no continuar sus estudios universitarios para dedicarse directamente a buscar oportunidades dentro de la industria musical.

¿En qué ha trabajado Edgar Barrera?

Edgar Barrera ha desarrollado una carrera principalmente como compositor, productor e ingeniero musical, trabajando tanto en proyectos propios como en producciones de artistas internacionales.