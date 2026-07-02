Elton John sorprendió a sus seguidores al anunciar un concierto de despedida en México, programado para realizarse en el Estadio Banorte de la CDMX.

“Una leyenda de la música regresa a México. Y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica. Próximamente...” Banorte

Aunque aún no se han confirmado la fecha oficial ni los precios de los boletos, el anuncio difundido por Banorte en redes sociales generó gran expectativa.

Tras su retiro en 2023 con el tour Farewell Yellow Brick Road, el legendario cantante regresará a Latinoamérica en 2026, después de presentarse en Rock in Rio Brasil, marcando su primera visita a México en más de una década.

Elton John vuelve a México con un concierto en el Estadio Banorte (Especial)

Fecha y precio de boletos para el concierto de Elton John en el Estadio Banorte

Por el momento, no se tienen la fecha oficial y precio de boletos confirmados para el concierto de Elton John en el Estadio Banorte de CDMX.

El anuncio liberado por Banorte no reveló más información al respecto.

Elton John (@eltonjohn / Instagram)

Elton John visitará el festival Rock in Rio de Brasil a finales de septiembre 2026, así que todo apunta que su concierto en México llegaría durante los últimos meses del año.

Por lo que se espera una buena recepción por parte de los fanáticos debido a la trayectoria y figura que representa Elton John.

En julio 2023, Elton John se retiró de los escenarios en Estocolmo, Suecia, con su tour Farewell Yellow Brick Road.

Sorprendiendo ahora a todos sus seguidores con presentaciones en vivo para el 2026.

La más reciente visita de Elton John fue hace casi 15 años, en 2012, donde dio varios shows en vivo en el Auditorio Nacional CDMX y en el Estadio Akron de Guadalajara con Aleks Syntek como invitado.

Hacia 2010, el cantante de Rocket Man ofreció tres conciertos en Chichén Itzá, Veracruz y Guanajuato.